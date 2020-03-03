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"غرفة صناعة الدواء" تكشف السبب الحقيقي وراء ارتفاع أسعار الكمامات

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 03:02 م
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الدكتور أسامة رستم
الدكتور أسامة رستم
محمد عصام
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قال الدكتورأسامة رستم نائب رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، إن مكافحة فيروس كورونا تتطلب تكاتف جميع الدول العالمية من خلال وضع خطة تحت إشراف منظمة الصحة العالمية تقيد انتشار الفيروس وانتقاله بين الدول.


وأضاف "رستم" خلال تصريحات لـ" الفجر"،  أن الإصابة بالفيروس لا تتم إلا بانتقال العدوى من الشخص المصاب إلى السليم، وانتقال الموطنين بين الدول أصبح مفتوح ولا تستطيع أي دولة منع أو إيقاف حركة السفر؛ لذلك لابد من تعاون وثيق بين الدول للسيطرة على هذا الفيروس، والإعلان الفوري من أي دولة اكتشفت وجود إصابات بها من  الفيروس.

   

 وذكر"أسامة"، أن ارتفاع أسعار مواد التعقيم والكمامات في مصر إلى مستويات غير مسبوقة لا يعود إلى زيادة عمليات تصدير تلك المنتجات  بل لأنها غير مسعرة جبريًا؛ فيستطيع البائعون التلاعب في أسعارها ورفعها في وقت الأزمات.

 

وتابع" أسامة"، "نحن لا نريد تسعير الكمامات جبريًا، ولكن يجب تحديد هوامش ربح تكون ملزمة للتجار من بيع تلك المستلزمات بعد خصم سعر التكلفة النهائي للمنتج."

 

وأشاد" أسامة" بالدور الذي لعبتة الحكومة المصرية من خلال وزارة الصحة بمد يد العون لدول الصين بمساعدتها في مكافحة فيروس كورونا،  ظهر بتقديم الدعم المعنوي بإرسال وزيرة الصحة هالة السعيد على رأس وفد طبي إلى هناك، والدعم المادي بإرسال أطنان من المساعدات الطبية التى تحتاجها في منع انتشار الفيروس، قائلًا" لو أحنا مسعدناش الدول المصابه للفيروس ..سيستمر في الإنتشار حتى يصل إلينا."

 

وأعلنت الصين في أوخر شهر ديسمبر الماضي أكتشاف فيروس كورونا المعروف علميًا بأسم" كوفيد-19"، أخذ بعدها في الأنتشار بين عدد من دول العالم، لتصل إجمالي الوفياة منه عالميًا إلى نحو 3 آلاف شخص حتى الآن.

 

 

 

 

 

 

 

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صناعة الدواء رئيس غرفة صناعة الدواء المستلزمات الطبية الاقتصاد اسعار المستلزمات الطبية

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