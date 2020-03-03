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الأرصاد: طقس مائل للحرارة غدًا.. والعظمى بالقاهرة 28 درجة

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 03:09 م
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بوابة الفجر
رقية جمال
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نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بيانًا، كشفت فيه عن حالة الطقس المقرر غدًا الأربعاء، لمدة 24 ساعة.

وأوضح البيان، أن طقس الغد دافئ على السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء والوجه البحري، القاهرة، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر حتى شمال الصعيد، حار نهارًا على جنوب الصعيد نهارًا شديد البرودة ليلًا على كافة الأنحاء.

وأوضح البيان الصادر عن الهيئة: أن هناك شبورة مائية على بعض مناطق شمال الصعيد، مع وجود شوائب عالقة على أغلب الأنحاء، مع انعدام فرص تساقط الأمطار على كافة الأنحاء، والرياح معتدلة على كافة أنحاء الجمهورية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدًا، القاهرة العظمى 28 درجة والصغرى 12 درجة، والإسكندرية العظمى 24 درجة والصغرى 11 درجة، ومطروح العظمى 22 درجة والصغرى 10 درجات، وسوهاج العظمى 29 درجة والصغرى 11 درجة، وقنا العظمى 30 درجة والصغرى 12 درجة، وأسوان العظمى 32 درجة والصغرى 14 درجة، وسانت كاترين العظمى 22 درجة والصغرى 06 درجات.

وعن حالة الموج في حالة البحر الأحمر فهو معتدل، وارتفاع الموج من 1.4 إلى 1.8 متر، والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية، أما عن البحر المتوسط فهو معتدل، وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2 متر، والرياح السطحية شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية.
الأرصاد: طقس مائل للحرارة غدًا.. والعظمى بالقاهرة 28 درجة
الأرصاد: طقس مائل للحرارة غدًا.. والعظمى بالقاهرة 28 درجة
الأرصاد: طقس مائل للحرارة غدًا.. والعظمى بالقاهرة 28 درجة
الأرصاد: طقس مائل للحرارة غدًا.. والعظمى بالقاهرة 28 درجة
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