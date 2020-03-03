"بطريركية الإسكندرية للروم" تتهم أردوغان بالتحريض للهجوم على كنائس اليونان

كشف نيقولا أنطونيو، مطران طنطا، المتحدث الرسمي باسم بطريركية الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الأرثوذكس، عن الاعتداء على كنيسة أرثوذكسيّة يونانيّة في بلدة Lesvos من قِبَل لاجئين أطلقتهم تركيا على الحدود.



وأوضح « نيقولا »، عبر حسابة الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن أكثر من 500 لاجئ، قد تجمعوا، أمس الإثنين، للتّوجّه إلى ميناء ميتيليني من مخيم موريا، فقامة تلك المجموعة بمواجهة أفراد من الشّرطة التّكتيكية (MAT) على طول الطّريق.



وأضاف مطران طنطا، أن اللاجين قد لجأوا إلى رجم السّلطات اليونانيّة، وتعدوا على كنيسة القدّيس جاورجيوس في البلدة فكسروا الأيقونات في كنيسة وأحرقوا الكنيسة، كما أشعلوا النّار في الغابة، ثم أخذوا يرمون الحجارة على الجهة اليونانية ضغطًا لفتح حدودها لهم لفوضى أكبر.



وتابع: يظلّ السّكان في بلدة Lesvos متّحدين يحاولون الحفاظ على جبهة قويّة ضدّ الوضع الذي يتكشف في جزيرتهم.