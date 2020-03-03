البورصة تتعافي وتربح 6.1 مليار جنيه بختام جلسة الثلاثاء









أخبار البورصة المصرية





أنهت البورصة المصرية،تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء ، علي ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات مدفوعة بمشتريات المصريين والتي وصلت الي 1.4 مليارجنيه ، لتتحول دفة المؤشرات لاعلى فى ارتدادة لازالت مؤقتة لحين تأكيد الاستمرار و التى جاءت بدعم من ارتفاع المؤشرات العالمية و الدولار الامريكى والتى انعكست بدورها على السواق العربية ، علاوة على بداية الشركات المقيدة فى عمليات شراء اسهم الخزينة و الانتهاء من تسويات المارجن خلال تراجعات الجلستين السابقتين .





وربح رأس المال السوقي نحو 6.1 مليار جنيه وأغلق تعاملاته اليوم عند 641.7 مليار جنيه





مؤشرات البورصة المصرية



وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 1.05% ليغلق عند مستوى 12419.5 نقطة، وقفز مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.05% ليغلق عند مستوى 1137.9 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.93% ليغلق عند مستوى 1252 نقطة.





تداولات ا لبورصة المصرية





وبلغ حجم التداول بالبورصة المصرية نحو 19.4 مليون ورقة مالية بقيمة 659.4 مليون جنيه، عبر تنفيذ 27.6 ألف عملية لعدد 176 شركة، وارتفعت أسهم 85 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 40 شركة، ولم تتغير مستويات 51 شركة.









تعاملات المستثمرين بالبورصة المصرية





وإستحوذت تعاملات المصريين بالبورصة المصرية علي نسبة 70.3% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 27.6%، والعرب على 1.7% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 91.1% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 8.8%.

ومال صافى تعاملات االمصرييين نحو الشراء بنحو 1.6 مليار جنيه فيما مالت صافى تعاملات العرب والأجانب نحو البيع بحوالي 29.6 مليون جنيه و 1.6 مليون جنينه علي التوالي .