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بسبب فيروس كورونا.. مجمع التربية الكاثوليكية يؤجل انعقاد الميثاق التربوي العالمي

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 03:05 م
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بوابة الفجر
ماريان ناجى
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أصدر مجمع التربية الكاثوليكية، بيانًا اليوم الثلاثاء، عن حول الميثاق التربوي العالمي.

وقال المجمع: إنّ الميثاق الذي عزّزه البابا فرنسيس بابا الفاتيكان من أجل إعادة إحياء الالتزام من أجل الأجيال الشابة سيُعقد بين الحادي عشر والثامن عشر من أكتوبر لعام ٢٠٢٠؛ على أن يتم توقيع الميثاق في الخامس عشر من أكتوبر.

وأوضح أنه كان ينبغي لهذا الحدث الذي أوكل إلى مجمع التربية الكاثوليكية أن يُعقد في الرابع عشر من مايو المقبل، بالإضافة إلى سلسلة مواعيد مكمِّلة بين العاشر والسابع عشر من مايو، كـ "قرية التربية" على سبيل المثال مع أفضل الخبرات التربوية العالمية.

وقال المجمع: إن حالة القلق المتعلّقة بانتشار فيروس الكورونا بالإضافة إلى القرارات التي اتخذتها السلطات العامة على صعيد عالمي، قد حملتنا إلى قرار تأجيل اللقاء المنتظر للسماح لمشاركة أوسع وأكثر هدوءًا.

وأضاف أن الميثاق التربوي العالمي لا يرتبط فقط بالمؤسسات المدرسية والأكاديمية وإنما بالقناعة بأنّه على الجميع أن يتقاسموا الالتزام التربوي فيبلغ ممثلي الأديان والمنظمات الدولية ومختلف المؤسسات الإنسانية والعالم الأكاديمي والاقتصادي والسياسي والثقافي. بهذا المنظار يمكننا أن نفهم كيف أنّ المشاركة الواسعة والمتنوعة التي أرادها البابا فرنسيس ليست مجرّد بعد إضافي للميثاق التربوي العالمي بل هي المقدّمة والهدف لميثاق كهذا.
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الكلمات المفتاحية

مجمع التربية الكاثوليكية فيروس كورونا الميثاق التربوي العالمي

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