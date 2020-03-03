أنشطة المصانع اليابانية تسجل أكبر انكماش في 4 سنوات

تضررت أنشطة المصانع في اليابان، وسجلت أكبر انكماش في نحو أربعة أعوام في فبراير، ما ينذر بالخطر للقطاع الصناعي في ثالث أكبر اقتصاد في العالم.









ونزل مؤشر أو جيبون بنك لمديري المشتريات في القطاع الصناعي المعدل في ضوء العوامل الموسمية إلى 47.8، مقارنة بالقراءة النهائية 58.8 المسجلة في الشهر السابق، وقراءة (فبراير) هي الأقل منذ (مايو) 2016.









ويظل المؤشر دون مستوى 50 نقطة الفاصل بين الانكماش والنمو للشهر العاشر، وهي أطول فترة انكماش منذ تقلص استمر 16 شهرا حتى حزيران (يونيو) 2009 في خضم الأزمة المالية العالمية.









وأظهر المسح تراجع طلبيات التوريد الجديدة بأسرع وتيرة فيما يزيد على سبعة أعوام بسبب الأوضاع الاقتصادية الضعيفة وانخفاض المبيعات للعملاء في الصين.









وقال هاروهيكو كورودا محافظ البنك المركزي الياباني أمس، "إن البنك سيعمل على ضمان استقرار الأسواق المالية من خلال شراء الأصول لضخ السيولة النقدية في الأسواق".









وأضاف كورودا في بيان، "إن بنك اليابان "المركزي" سيراقب عن كثب التطورات المستقبلية، وسيعمل على ضخ السيولة النقدية وضمان استقرار الأسواق المالية من خلال الأدوات السوقية المناسبة وشراء الأصول".









إلى ذلك، أظهرت بيانات للقطاع الخاص تراجع مبيعات السيارات اليابانية 10.3 في المائة في شباط (فبراير) مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي وسط تصاعد للمخاوف حيال توقفات الإنتاج وصعوبة توريد المكونات من الصين جراء تفشي فيروس كورونا.









تعطي الأرقام أحدث مؤشر على اتساع نطاق تأثير الفيروس الجديد في ثالث أكبر اقتصاد في العالم.









كما أظهرت بيانات اتحاد وكلاء السيارات اليابانيين واتحاد آخر لوكلاء فئة السيارات بالغة الصغر - المسماة "كاي" في اليابان - أن المبيعات بلغت 430 ألفا و185 سيارة الشهر الماضي، مقارنة مع 479 ألفا و427 قبل عام. معظم السيارات التي تباع في اليابان منتجة محليا.









وكشفت البيانات الاقتصادية الصادرة أمس، تراجع الإنفاق الاستثماري للشركات في اليابان لأول مرة منذ ثلاثة أعوام، خلال الربع الأخير من العام الماضي بعد تطبيق زيادة ضريبة القيمة المضافة في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.









وذكرت وزارة المالية اليابانية أن الإنفاق الاستثماري للشركات اليابانية تراجع خلال الربع الأخير من العام الماضي 3.5 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق إلى 11.6 تريليون ين "107.8 مليار دولار".









وكانت حكومة شينزو آبي رئيس الوزراء الياباني رفعت ضريبة القيمة المضافة من 8 في المائة إلى 10 في المائة اعتبارا من أكتوبر الماضي.









وتراجع الإنفاق الاستهلاكي لقطاع التصنيع مقارنة بالقترة نفسها من العام السابق 9 في المائة سنويا إلى 4.2 تريليون ين.









في الوقت نفسه تراجعت مبيعات الشركات الصناعية خلال الربع الأخير من العام الماضي 6.4 في المائة سنويا إلى 347.8 مليار ين للربع الثاني على التوالي، في حين تراجعت أرباح الشركات قبل حساب الضرائب 4.6 في المائة إلى 18.6 تريليون ين للشهر الثالث على التوالي.









وأظهر تقرير وزارة المالية اليابانية زيادة الاحتياطي الداخلي للشركات اليابانية خلال الربع الأخير من العام الماضي 4.5 في المائة إلى 479 تريليون ين وهو ما يزيد على أربعة أمثال الميزانية اليابانية.



