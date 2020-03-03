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إيران تعلن إصابة رئيس منظمة الطوارئ بفيروس "كورونا"

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 03:00 م
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فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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أفادت وكالة الأنباء الإيرانية "فارس"، بإصابة رئيس منظمة الطوارئ الإيرانية، بيرحسين كوليوند، بفيروس "كورونا" الجديد.

                                

وأشار المتحدث باسم منظمة الطوارئ الايرانية مجتبى خالدي، في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، إلى أن الاختبار الذي أجري لرئيس منظمة الطوارئ بيرحسين كوليوند كان إيجابيا، حيث ثبت إصابته بفيروس كورونا، إلا ان حالته الصحية العامة جيدة.

 

وقد أعلن البرلمان الإيراني، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد النواب المصابين بفيروس "كورونا" المستجد إلى 23 برلمانيا، نقلًا عن وكالة سبوتنيك.

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الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا ايران اصابة رئيس منظمة الطوارئ

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