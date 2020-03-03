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عبد الله رويشد يصور أحدث أغنياته "سولف علي" مع المخرج بسام الترك

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 02:54 م
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عبد الله رويشد
عبد الله رويشد
أحمد رمضان متولي
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على مدار يومين تصوير في مدينة دبي، دارت كاميرا المخرج اللبناني بسام الترك لتصوير أحدث أغنيات "سفير الأغنية الكويتية" الفنان القدير عبد الله الرويشد "سولف علي" والتي عرضت مؤخراً عبر قناة روتانا في موقع "اليوتيوب" بعد أن أنهى الترك عملية المونتاج والإخراج مظهراً العمل بمستوى راقي في جميع جوانبه، حيث جاءت الأغنية من الحان عبد الله الرويشد نفسه، والكلمات للشاعر مطيع العوني، وتوزيع جورج قلته، ومكس وماستر الأوديو للمهندس إيهاب نبيل.

 

وقد أبدى المخرج بسام الترك سعادته بتجديد التعاون مع الفنان الرويشد للمرة الثانية، شاكراً على الثقة الذي منه إياها، حيث قال: "الفنان عبد الله الرويشد سفير الأغنية الكويتية والخليجية، فنان ذو قيمة كبيرة للفن الخليجي والعربي، يتميز بإحترامه الشديد لعمله وهو ما أظهره خلال تصوير الأغنية على مدار يومين كوجوده بموقع التصوير باكراً وحتى نهاية اليوم كأكثر من 12 ساعة يومياً عكس الكثير من النجوم في الوقت الحالي مع إحترامي للجميع"، مضيفاً: "ويراعي الرويشد كل الإجراءات باحترام شديد، إنه فعلاً فنان يحترم جمهوره وفنه وصورته"، وأضاف: "يزيدني فخراً وإعتزازاً أن أكون معه في أحد أعماله الغنائية في 2020"، وأوضح أنه تابع من أول يوم بدء التحضير للكليب القصة المكان التحضير الملابس وكل شيء وهو أمر جداً مهم لإخراج صورة قوية ملفته للعمل .

 

وأظهر بسام الترك أن كل عمل إخراجي خلفه فريق عمل يعمل بجهد من التحضير وأثناء التصوير وبعده، يعمل على مدار عشرين يوم أو أكثر من التحضير المحترف، شاكراً فريق عمله من شركة A2B للإنتاج، ومدير التصوير سمير كرم ومونتاج وألوان لـ همام غزال.

 

وجاء العمل تحت إشراف ومتابعة المدير التنفيذي في شركة روتانا وإدارة أعمال عبد الله الرويشد "شربل دوميط" الذي حرص في متابعته وإهتمامة بأكثر من مدير أعمال، حيث أظهر إحترافية في العمل بأسلوب ساهم في إخراج العمل بهذا الشكل الناجح.

 

وحققت أغنية "سولف علي" المليون مشاهدة بفترة قصيرة جداً.

عبد الله رويشد يصور أحدث أغنياته "سولف علي" مع المخرج بسام الترك
عبد الله رويشد يصور أحدث أغنياته "سولف علي" مع المخرج بسام الترك
عبد الله رويشد يصور أحدث أغنياته "سولف علي" مع المخرج بسام الترك
عبد الله رويشد يصور أحدث أغنياته "سولف علي" مع المخرج بسام الترك
عبد الله رويشد يصور أحدث أغنياته "سولف علي" مع المخرج بسام الترك
عبد الله رويشد يصور أحدث أغنياته "سولف علي" مع المخرج بسام الترك
عبد الله رويشد يصور أحدث أغنياته "سولف علي" مع المخرج بسام الترك
عبد الله رويشد يصور أحدث أغنياته "سولف علي" مع المخرج بسام الترك
عبد الله رويشد يصور أحدث أغنياته "سولف علي" مع المخرج بسام الترك
عبد الله رويشد يصور أحدث أغنياته "سولف علي" مع المخرج بسام الترك
عبد الله رويشد يصور أحدث أغنياته "سولف علي" مع المخرج بسام الترك
عبد الله رويشد يصور أحدث أغنياته "سولف علي" مع المخرج بسام الترك
عبد الله رويشد يصور أحدث أغنياته "سولف علي" مع المخرج بسام الترك
عبد الله رويشد يصور أحدث أغنياته "سولف علي" مع المخرج بسام الترك
عبد الله رويشد يصور أحدث أغنياته "سولف علي" مع المخرج بسام الترك
عبد الله رويشد يصور أحدث أغنياته "سولف علي" مع المخرج بسام الترك
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