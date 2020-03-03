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ليونيل ميسي يطلب نجما عالميا للبقاء في برشلونة

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 03:29 م
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ليونيل ميسي
ليونيل ميسي
الفجر الرياضي
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حدد ليونيل ميسي نجم نادي برشلونة شروطه لتجديد عقده بعد خسارة مباراة الكلاسيكو ضد ريال مدريد بهدفين نظيفين في الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإسباني.

 

كشف موقع "جول" العالمي عن أن ميسي طلب صفقات سوبر لبرشلونة مقابل الموافقة على التجديد ويتقدمهم نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

 

وشدد ميسي على إدارة برشلونة ضرورة ضم لاعبين من الصف الأول ونسيان الفترة الماضية بالتعاقد معه لاعبين من الصف الثاني عالميًا لا يصلحون لقلعة كامب نو.

 

 

 

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