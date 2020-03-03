مصائب الكلاسيكو.. ليونيل ميسي يهدد بالرحيل

يواجه نادي برشلونة أزمة في تجديد عقد ليونيل ميسي نجم الفريق بعد خسارة مباراة الكلاسيكو ضد ريال مدريد بهدفين نظيفين في الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإسباني.

ذكر موقع جول العالمي أن ميسي طلب صفقات سوبر لبرشلونة مقابل الموافقة على التجديد ويتقدمهم نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

وشدد ميسي على إدارة برشلونة ضرورة ضم لاعبين من الصف الأول ونسيان الفترة الماضية بالتعاقد معه لاعبين من الصف الثاني عالميًا لا يصلحون لقلعة كامب نو.