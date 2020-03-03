تجديد حبس متهم بتهمة تجارة السلاح في العجوزة

قرر قاضي المعارضات، بمحكمة شمال الجيزة، اليوم الثلاثاء، تجديد حبس تاجر سلاح، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لإتجاره في الأسلحة والذخيرة غير المرخصة بمنطقة العجوزة.



وكشفت تحقيقات النيابة، في واقعة سقوط عاطل، في عقده الثالث من العمر، عن أنه كان يروجها على عملائه بالمنطقة لبيعها والحصول على مبالغ مالية.



وأدلى المتهم أمام النيابة، باعترافات تفصيلية، حيث أفاد بأنه لجأ لتجارة الأسلحة لاحتياجه للأموال وأن تجارة السلاح مربحه جدا في وقت قصير، وقام بتخزينها في مسكنه، لبيعها لعملاء يتعامل معهم في هذا النشاط الإجرامي.



وقال المتهم: إن حارس العقار كان يشك فيه خلال الفترة الأخيرة، نتيجة ملاحظته في الدخول والخروج من العقار، حتى قام بالإبلاغ عني.



فيما طلبت النيابة، إرسال المضبوطات للمعمل الجنائي لفحصها، وطلبت التحريات التكميلية حول الواقعة.



بداية الواقع، كان تبلغ لقسم شرطة العجوزة، بقيام عاطل في عقده الثالث من العمر ويدعى "أ.د"، بحوزته أسلحة نارية بمنطقة سكنه بالعجوزة، فتمكنت القوات بإشراف اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة من القبض عليه.



وبإجراء التحريات، تبين صحة ما ورد من معلومات عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده تمكن ضبطه حال تواجده بمنطقة سكنه بدائرة القسم وبحوزته المضبوطات التالية، ذخائر وسلاح ناري، وفرد خرطوش، وبندقية، وعدة طلقات.



وبمواجهته بالتحريات وما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار وحرر محضر وأخطرت النيابة للتحقيق.