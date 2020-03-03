ديانا كرزون تشعل "إنستجرام" بفستان زفافها (صور)

نشرت الفنانة ديانا كرزون، عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مجموعة من الصور الخاصة بها وهي بفستان الزفاف، وتوقع البعض أنه فستان زفافها المنتظر على الإعلامي معاذ العمري، وأرفقت الصور بتعليق:"الحياة أقر من أن تهدرها في إثبات حسن نواياك للآخرين، فهم في النهاية لن يحكموا عليك إلا بحسب نواياهم، الله يجعل يومكم زي قلبكم".

يذكر أن ديانا كرزون احتفلت بخطبتها منذ أيام على الإعلامي معاذ العمري، في وقت سابق وارتدت فستانا ذو حبيبات ذهبية لامعة وحزام ذهبي، وارتدت تاجا مرصعًا، وتركت شعرها منسدلا في تموجات ناعمة، وحضر الحفل الأهل من العائلتين وبعض الأصدقاء المقربين، ولفتت ديانا ووالدتها وشقيقتها الأنظار بتفاعلهم مع الأغاني الصاخبة (المهرجانات)، في مقاطع فيديو تناولها مختلف نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.