السيسي يتسلم رسالة من رئيس الكونغو بشأن ليبيا

قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية: إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، تلقى رسالة من رئيس الكونغو، بشأن تطورات القضية الليبية.





وجاء ذلك حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل، اليوم الثلاثاء.





واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، جان كلود جاكوسو، وزير خارجية الكونغو، بحضور سامح شكري وزير الخارجية، وسفير جمهورية الكونغو بالقاهرة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن اللقاء شهد تبادل الرؤى بشأن الأزمة الليبية وتداعياتها على الأمن الإقليمي والقاري.





ونوه بأنه تم التوافق على ضرورة تكثيف التنسيق بين البلدين في هذا الصدد، بهدف التوصل لحل سياسي يمهد الطريق لعودة الأمن والاستقرار في هذا البلد الشقيق، لا سيما من خلال دعم تنفيذ مخرجات عملية برلين، ورفض أي تدخل خارجي في الأراضي الليبية.

