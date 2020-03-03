Advertisements
Advertisements
Advertisements

الإسكان: 35% نسبة تغطية القرى بالصرف الصحي

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 01:58 م
Advertisements
بوابة الفجر
رقية جمال
Advertisements
قال المهندس طارق الرفاعي، معاون وزير الإسكان لشئون المرافق، إن قطاع المرافق مسئول عن إدخال الصرف الصحي ومياه الشرب لـ 230 مدينة و4774 قرية على مستوى الجمهورية، منوهًا بأن نسبة تغطية مياه الشرب بلغت 98%؛ لكون بعضهم خارج الحيز العمراني ومخالف، ولا بد من تقنين أوضاعهم حتى يتم إدخال المياه لهم. 

وأضاف "الرفاعي"، خلال حواره مع برنامج "8 الصبح"، المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الثلاثاء، أن الصرف الصحي هو التحدي الأكبر لقطاع المرافق، منوهًا أن نسبة إدخال خدمة الصرف الصحي بالمدن تصل لـ 94%، ويتبقى 6% سيتم الانتهاء منهم خلال عام من الآن، وهذه المدن كانوا قرى وتحولوا لمدن بقرارات سيادية، بينما نسبة تغطية القرى بالصرف الصحي أكثر من 35% حاليًا، بنحو 1024 قرية.

وتابع، أن الأولوية في إدخال الصرف الصحي لباقي القري للأهالي المتبرعين بمواقع لمحطات الرفع، وشركات المقاولات التي لها محطة معالجة ويتبقي لها التمويل، وتم التنسيق مع شركاء التنمية في العالم مثل البنك الدولي وغيره لتوفير التمويل، ومن المخطط أن تصل نصبة التغطية بالقرى لـ 60% خلال 2022، على أن يتم تغطية القرى بالكامل خلال 2030، موضحًا أن تغطية القرى بالكامل بالصرف الصحي تحتاج لتكلفة 300 مليار جنيه.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

بوابة الفجر الفجر الصرف الصحي الصرف الإسكان

أخبار تهمك

عاجل - أول رد فعل من الأهلى على استقالة تركي آل الشيخ

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل .. صدمة جديدة لكهربا

منذ حوالي 12 ساعة

توجيهات عاجلة من وزيرة الصحة بشأن الطفل "البري"

منذ حوالي 11 ساعة

بسبب كورونا.. تأجيل مواجهة "شباب" يوفنتوس وريال مدريد

منذ حوالي 3 ساعات

"التعليم" توضح حقيقة إخلاء المدارس بسبب "كورونا" (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

بيريز يمنح نجم ريال مدريد هدية ثمينة

منذ حوالي 4 ساعات

تطورات جديدة حول لحاق محمد صلاح للمنتخب الأولمبي بطوكيو 2020

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. حمدي النقاز يفجر مفاجأة بشأن الانضمام للأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

مورينيو يجهز ضربة موجعة لريال مدريد في الصيف المقبل

منذ أقل من ساعة

الكشف عن سقطة جديدة لكيكي سيتين في الكلاسيكو

منذ أقل من ساعتين

الزمالك يعود إلى البطولة العربية

منذ 38 دقيقة

نجم الزمالك السابق يثير الجدل بشأن انتقاله للأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

تصريحات نارية من شيخ الأزهر عن إصلاح الفكر الديني

منذ ساعة

"ده جو مرض".. الأرصاد تحذر المواطنين من طقس الأيام المقبلة

منذ ساعة و 19 دقيقة

ميسي ينقلب على كيكي سيتين

منذ حوالي 3 ساعات

أقوى تصريح لوزير الخارجية بشأن سد النهضة وقرار إثيوبيا الأخير

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

"الإسكان": رفع نسبة تغطية الصرف الصحي من 12 إلى 34%

"الإسكان": نفذنا 40 مشروعًا في مجال المياه بتكلفة تصل لـ9.5 مليار جنيه

نائب وزير الإسكان: رفع نسبة تغطية الصرف الصحى بالمناطق الريفية من 12 : 34 % خلال 4 سنوات

الإسكان: نسبة تغطية الصرف الصحي في القرى وصلت إلى 34%

"الإسكان" تزف بشرى سارة بشأن توصيل الصرف الصحي (فيديو)

معاون وزير الإسكان عن اختلاط مياه الشرب بالصرف الصحي: لم يحدث إلا في حالة واحدة

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
06:51 ص

"التعليم" توضح حقيقة إخلاء المدارس بسبب "كورونا" (فيديو)

تطورات جديدة حول لحاق محمد صلاح للمنتخب الأولمبي بطوكيو 2020

11:14 ص

تصريحات نارية من شيخ الأزهر عن إصلاح الفكر الديني

01:06 م

عاجل.. حمدي النقاز يفجر مفاجأة بشأن الانضمام للأهلي

10:31 م

عاجل .. صدمة جديدة لكهربا

02:20 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ما لم ينشر فى حياة مبارك

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات خمسة نجوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مبارك.. أيام الحظ والنصر.. والرحيل

DMCA.com Protection Status