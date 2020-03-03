الإسكان: 35% نسبة تغطية القرى بالصرف الصحي

قال المهندس طارق الرفاعي، معاون وزير الإسكان لشئون المرافق، إن قطاع المرافق مسئول عن إدخال الصرف الصحي ومياه الشرب لـ 230 مدينة و4774 قرية على مستوى الجمهورية، منوهًا بأن نسبة تغطية مياه الشرب بلغت 98%؛ لكون بعضهم خارج الحيز العمراني ومخالف، ولا بد من تقنين أوضاعهم حتى يتم إدخال المياه لهم.





وأضاف "الرفاعي"، خلال حواره مع برنامج "8 الصبح"، المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الثلاثاء، أن الصرف الصحي هو التحدي الأكبر لقطاع المرافق، منوهًا أن نسبة إدخال خدمة الصرف الصحي بالمدن تصل لـ 94%، ويتبقى 6% سيتم الانتهاء منهم خلال عام من الآن، وهذه المدن كانوا قرى وتحولوا لمدن بقرارات سيادية، بينما نسبة تغطية القرى بالصرف الصحي أكثر من 35% حاليًا، بنحو 1024 قرية.



