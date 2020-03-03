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محافظ أسوان يتابع حركة السير والتعامل السريع بالكورنيش (صور)

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 01:55 م
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بوابة الفجر
فتح الله رضوان
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تفقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، الموقف المؤقت الذي تنطلق منه الحنطور طبقًا لنظام الدور وترتيب دخول عربات الحنطور للموقف، حيث سيتم إستدعاء العربات المطلوبة بكارت مخصص للتحرك من الفنادق والبواخر السياحية، جاء ذلك في اليوم الأول لتطبيق المنظومة الجديدة لحركة سير عربات الحنطو، خاصة على طرق الكورنيش الجديد والقديم.  

وحرص المحافظ على القيام بجولة بطريق كورنيش النيل للتأكد من إلتزام أصحاب الحنطور بتطبيق الآلية الجديدة للوقوف وتحرك عربات الحنطور، بجانب المتابعة الميدانية للجهود المبذولة من الوحدة المحلية وشرطة المرافق لفرض الرقابة المطلوبة، والمرور المفاجئ على خطوط سير الحنطور من وإلى الموقف.

وأكد على أن هناك غرفة عمليات لتلقي أي مخالفات في حالة عدم إلتزام صاحب الحنطور بهذه المنظومة مع الإهتمام بالنظافة العامة والشكل الجمالي.
محافظ أسوان يتابع حركة السير والتعامل السريع بالكورنيش (صور)
محافظ أسوان يتابع حركة السير والتعامل السريع بالكورنيش (صور)
محافظ أسوان يتابع حركة السير والتعامل السريع بالكورنيش (صور)
محافظ أسوان يتابع حركة السير والتعامل السريع بالكورنيش (صور)
محافظ أسوان يتابع حركة السير والتعامل السريع بالكورنيش (صور)
محافظ أسوان يتابع حركة السير والتعامل السريع بالكورنيش (صور)
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محافظ أسوان الفجر أسوان

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