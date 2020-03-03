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إصابة والدة كريستيانو رونالدو بسكتة دماغية

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 01:48 م
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والدة رونالدو
والدة رونالدو
الفجر الرياضي
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دخلت والدة نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو، دولوريس أفييرو المستشفى بمدينة ماديرا، إثر إصابتها بسكتة دماغية بمدينة فونشال البرتغالية.

احتجزت والدة كريستيانو رونالدو في مستشفى نيليو ميندوسا، حيث شخصت إصابتها سابقاً بجلطة، وخضعت للعلاج منها.

ولم يعلن المركز الطبي أي معومات بشأن والد نجم فريق يوفنتوس الإيطالي البالغة (65 عاماً)، والتي تقيم بمدينة فونشال البرتغالية. 

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الكلمات المفتاحية

يوفنتوس والدة كريستيانو رونالدو رونالدو اخبار الرياضة اليوم

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