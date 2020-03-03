إصابة والدة كريستيانو رونالدو بسكتة دماغية

دخلت والدة نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو، دولوريس أفييرو المستشفى بمدينة ماديرا، إثر إصابتها بسكتة دماغية بمدينة فونشال البرتغالية.





احتجزت والدة كريستيانو رونالدو في مستشفى نيليو ميندوسا، حيث شخصت إصابتها سابقاً بجلطة، وخضعت للعلاج منها.





ولم يعلن المركز الطبي أي معومات بشأن والد نجم فريق يوفنتوس الإيطالي البالغة (65 عاماً)، والتي تقيم بمدينة فونشال البرتغالية.



