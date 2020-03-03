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" قاهرة إيبولا".. هذا ما استعانت به الصين لمواجهة كورونا (صور)

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 01:49 م
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فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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استعانت السلطات الصينية، اليوم الثلاثاء، باللواء شين وي، لمواجهة فيروس كورونا على الجبهة العلمية، بحسب ما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

 

يذكر أن شين وي، تبلغ من العمر 54 عاما، ومعها درجة الدكتوراه في الكيمياء الحيوية وتحمل رتبة جنرال في الجيش الصيني.

 

وتم تعيين شين وي في مهمة التعرف على الفيروس الجديد ومحاولة إيجاد علاج له، حيث تقود المعركة من مدينة ووهان، بؤرة الفيروس الذي بدأ في التفشي داخل سوق المأكولات البحرية أواخر ديسمبر 2019.

 

وحصلت العسكرية شين وي، على ألقاب كثيرة منها "السيدة التي قضت على إيبولا"، و"أفضل خبير في مجال الكيمياء الحيوية بالصين".

 

وفي مقابلة مع صحيفة تابعة لأكاديمية العلوم الصينية، اعتبرت كبيرة علماء الأوبئة والفيروسات في الجيش الصيني، أن المعركة ضد الأوبئة يجب أن تشن على قبل ولادتها، مضيفة أن السيطرة على الأوبئة والوقاية منها لا يمكن أن تنتظر حتى تظهر وتتفشى بين الناس.

 

وتابعت شين وي: "ما نحتاج إليه نظام قوي يتيح للعماء تكريس حياتهم لدراسة أنواع معينة من الفيروسات بصرف النظر عما إذا كان هذا الفيروس قد انتهى أم لا".

" قاهرة إيبولا".. هذا ما استعانت به الصين لمواجهة كورونا (صور)
" قاهرة إيبولا".. هذا ما استعانت به الصين لمواجهة كورونا (صور)
" قاهرة إيبولا".. هذا ما استعانت به الصين لمواجهة كورونا (صور)
" قاهرة إيبولا".. هذا ما استعانت به الصين لمواجهة كورونا (صور)
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مواجهة كورونا قاهرة ايبولا فيروس كورونا المستجد فيروس كورونا الصين

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