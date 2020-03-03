عاجل.."السيسي" يؤكد ارتباط أمن الخليج بالأمن القومي المصري

ذكرت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل منذ قليل، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد لوزير الخارجية البحريني ارتباط أمن الخليج بالأمن القومي المصري.





هذا واستقبل الرئيس صباح اليوم الثلاثاء، وزير خارجية البحرين، الذي سلم الرئيس رسالة من ملك البحرين حمد بن عيسى، تضمنت اعتزاز حكومة وشعب البحرين بما يجمعهما بمصر وشعبها من أواصر تاريخية وطيدة وعلاقات وثيقة، وكذا الإعراب عن التقدير البالغ للدور الاستراتيجي والمحوري الذي تقوم به مصر تحت قيادة الرئيس في حماية الأمن القومي العربي والدفاع عن قضايا الأمة العربية.





كما تضمنت الرسالة مساعي مصر الدؤوبة في سبيل ترسيخ الأمن والإستقرار والتنمية على الصعيدين الإقليمي والدولي، وذلك ارتكازًا على ثقل ومحورية دور مصر ومقوماته الكبيرة على الساحة الدولية.

