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10 مارس.. الحكم على زياد العليمي في "نشر أخبار كاذبة"

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 01:49 م
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محكمة
محكمة
طارق حافظ
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حجزت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، محاكمة عضو مجلس الشعب السابق، زياد العليمي، في القضية المتهم فيها بنشر أخبار كاذبة في لقاء تليفزيوني، للحكم بجلسة 3 مارس الجاري.

وجاء ذلك لتعذر إحضاره نظرا لوجوده بمقر نيابة أمن الدولة العليا؛ للنظر في أمر تجديد حبسه بقضية أخرى وهي قضية "خلية الأمل".

وحضر "العليمي" الجلسة الماضية، محبوسا على ذمة القضية، وحضر معه هيئة الدفاع عنه وهم المحامين نجاد البرعي وأحمد فوزي وأحمد راغب وراجية عمران ومالك عدلي ومحمد عيسى السروي وياسر شكري ومحمود عباس.

كما حضر الجلسة، عدد من أعضاء الحزب الديمقراطي الإجتماعي، الذي ينتمي له "العليمي" وعدد من أصدقاءه.

وطالب المحامون بتأجيل القضية للاطلاع عليها حيث أنهم لا يعلموا التهم الموجهة إلى موكلهم بعد، وفض الأحراز والحصول على نسخة من ملف القضية والأحراز.

كما طلبوا تمكين "العليمي" من الحصول على نسخة من القضية وتمكين محاموه من زيارته لمناقشته في القضية، وإخلاء سبيله على ذمة القضية  لانتفاء مبررات حبسه الاحتياطي وحبسه على ذمة قضية أخرى وكذلك بسبب حالته الصحية التي تستدعي نقله للعلاج خارج السجن.
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الكلمات المفتاحية

نيابة محكمة قضية زياد العليمي حوادث

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