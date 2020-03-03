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الكشف عن تفاصيل العرض المقدم من ميلان لإستقدام رانجنيك

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 01:44 م
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ميلان
ميلان
عبد القادر عرابي
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تواصل إدارة نادي ميلان الإيطالي مساعيها لإستقدام المدرب الألماني والمدير الرياضي رالف رانجنيك، لتولي القيادة الفنية لفريق كرة القدم، بالإضافة للإشراف على إدارة الفريق.

وذكرت صحيفة لا جازيتا ديلو سبورت اليوم، أن إدارة الروسونيري قدمت عرضاً لمدة ثلاث سنوات للإشراف على الفريق، مع خيار التمديد لعام رابع.

وأضافت الصحيفة الإيطالية واسعة الإنتشار، أن إدارة ميلان بقيادة "مجموعة إيليوت" ترغب في وضع سياسة جديدة لكرة القدم بالنادي، يشرف عليها رانجنيك المدير الرياضي الحالي لمجموعة "ريد بول الرياضية" التي تتولى إدارة فريقي سالزبروج ولايبزج.

وسيؤدي ذلك بكل تأكيد لرحيل الثنائي زنفومير بوبان وباولو مالديني عن إدارة الفريق، وسيبقى فقط المدير الفني الحالي ستيفانو بيولي،والذي قد يخسر موقعه في الصيف المقبل لرانجنيك، بحسب المدير التنفيذي للنادي إيفان جازيديس.

ويسعى الروسونيري لإجراء تغييرات جذرية في إدارة كرة القدم الموسم المقبل، سعياً لعودة النادي لمكانته المعروفة محلياً وعالمياً.
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