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جولة مفاجئة لمحافظ الفيوم لمتابعة أعمال النظافة بأحياء المدينة

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 01:42 م
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بوابة الفجر
ريهام على
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أجرى الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، جولة صباحية مفاجئة، للوقوف على أعمال النظافة ورفع تراكمات القمامة والإشغالات بعدد من أحياء مدينة الفيوم، رافقه خلال الجولة العميد محمد فاروق رئيس مكتب هيئة الرقابة الإدارية بالفيوم، والرائد إسلام خالد عضو الرقابة الإدارية بالفيوم.

وأوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن محافظ الفيوم خلال الجولة تفقد حديقة حي جنوب المغلقة والتي زارها مساء أمس ووجه برفع كفائتها، وكذلك تابع أعمال رفع تراكمات القمامة بأرض المحلج القديم، وأرض الآثار بمنطقة حلقة السمك، ووجه باستمرارية عمل المعدات لحين الانتهاء من رفع كافة تراكمات القمامة بمختلف أحياء مدينة الفيوم، كما وجه بمراجعة أحد مواقف السيارات العشوائية بمنطقة البارودية من قبل مسئولي إدارتي المرور والمواقف.

ورصد المحافظ قيام محل جزارة بميدان الحواتم تم غلقة من فترة، يقوم بتلويث البيئة وإلقاء مخلفات بالشارع وتعريض صحة المواطنين للخطر، ووجه المحافظ، مسئولي الصحة والطب البيطري والبيئة والتموين ومجلس مدينة الفيوم وكافة الجهات ذا الصلة، باتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة، حيال المتعدين على قرارات الغلق بإعادة فتح محالهم مخالفة للقانون، وقد قام مسئولو البيئة بتحرير المحاضر اللازمة لتلك المحال المخالفة للشروط البيئية.

وأضاف "التوني" بأن جولة المحافظ، شملت تفقد عدد من الشوارع والميادين بمختلف أحياء المحافظة للوقوف على أعمال النظافة بها، مؤكدًا على رفع القمامة أولًا بأول خلال نوبتجيات العمل اليومية لتوفير بيئة نظيفة، لابراز الوجه الجمالى والحضاري اللائق بالمحافظة.

الجدير بالذكر أن محافظ الفيوم قام بجولة تفقدية مفاجئة ليلة أمس استمرت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم بحيى الجون وجنوب، وتم خلالها إقالة رئيس حى الجون لتقصيره في عمله وتدنى الخدمات ونقص أعمال النظافة، وتأتي تلك الزيارات ضمن سلسلة من الجولات المفاجئة، على مختلف القطاعات بشتى أنحاء المحافظة للوقوف على سير العمل، والتأكد من مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
جولة مفاجئة لمحافظ الفيوم لمتابعة أعمال النظافة بأحياء المدينة
جولة مفاجئة لمحافظ الفيوم لمتابعة أعمال النظافة بأحياء المدينة
جولة مفاجئة لمحافظ الفيوم لمتابعة أعمال النظافة بأحياء المدينة
جولة مفاجئة لمحافظ الفيوم لمتابعة أعمال النظافة بأحياء المدينة
جولة مفاجئة لمحافظ الفيوم لمتابعة أعمال النظافة بأحياء المدينة
جولة مفاجئة لمحافظ الفيوم لمتابعة أعمال النظافة بأحياء المدينة
جولة مفاجئة لمحافظ الفيوم لمتابعة أعمال النظافة بأحياء المدينة
جولة مفاجئة لمحافظ الفيوم لمتابعة أعمال النظافة بأحياء المدينة
جولة مفاجئة لمحافظ الفيوم لمتابعة أعمال النظافة بأحياء المدينة
جولة مفاجئة لمحافظ الفيوم لمتابعة أعمال النظافة بأحياء المدينة
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الكلمات المفتاحية

محافظ الفيوم النظافة الرقابة الادارية

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