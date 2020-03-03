وزير قطاع الأعمال يشهد إطلاق خدمات المياه والكهرباء بمشروع مدينة هيلوبوليس الجديدة

شهد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إطلاق خدمات المياه والكهرباء بمشروع مدينة هيلوبوليس الجديدة "نيو هليوبوليس"، التابع لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام.





وأجرى الوزير جولة تفقدية داخل المدينة، حيث تابع تشغيل محطات المياه والكهرباء، والمرحلة الأولى من محطة معالجة الصرف الصحي، رافقه خلالها هشام أبو العطا رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير، وهاني الديب رئيس شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير.





وأكد الوزير الجهود المبذولة من قبل الوزارة، والشركة القابضة، وشركة مصر الجديدة لتطوير وتحسين مدينة "نيو هليوبوليس"، وكذلك توصيل كافة الخدمات والمرافق الأساسية لتوفير سبل الراحة لقاطني المدينة وتسهيل انتقال المزيد منهم للسكن.





وأوضح أنه تم إنشاء محطة للكهرباء بقدرة 80 ميجا وات ليصبح إجمالي الطاقة 90 ميجا وات، وإنشاء محطات لرفع المياه بطاقة 17 ألف متر مكعب بما يرفع الطاقة الإجمالية إلى 19 ألف متر مكعب لتغذية المدينة بالكامل بمياه الشرب، كما يجري تنفيذ محطة معالجة الصرف الصحي بطاقة إجمالية 51 ألف متر مكعب يوميا، حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى منها.





وأشار الوزير إلى أنه تم البدء في تنفيذ "القصبة الخضراء" والتي تعد من أهم الثوابت في تشكيل مخطط المدينة، حيث تم تصميمها لكي تحتوي على مناطق خضراء، وحدائق عامة، وملاعب رياضية، ومسارح مكشوفة، وكافيتريات، وأماكن جلوس.





وأوضح أن الشركة تعمل أيضا على تنسيق الموقع ورصف الطرق وإنارتها، فضلا عن تخطيط وتصميم منطقة سكنية جديدة بطابع معماري يحافظ على صورة وطابع مصر الجديدة.





وتتمتع مدينة هليوبوليس الجديدة بموقع يعتبر موضع اتصال بين العاصمة الإدارية الجديدة ومجموعة المدن الجديدة الواقعة شرق وشمال شرق القاهرة الكبرى، حيث تقع كلها ضمن نطاق 15 كيلو متر منها، كما يقع في هذا النطاق الطريق الدائري الأوسط والدائري الإقليمي.





بينما يقع في نطاق 25 كيلو متر من المدينة الطريق الدائري الأول، ومطار القاهره الدولي، وطريق القاهرة - العين السخنة، بحسب مسؤولي الوزارة.





وتبلغ مساحة "هليوبوليس الجديدة" نحو 5.4 ألف فدان، حيث تمتد من طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي شمالاً والذي يربطها بمدن (العبور - العاشر من رمضان)، حتى طريق القاهرة السويس جنوبا والذي يربطها بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومدن (مدينتي – المستقبل – القاهرة الجديدة)، وبمحاذاة مدينة الشروق غربا ومدينة بدر شرقا.











