التحفظ على كميات من المكملات الغذائية المهربة في الإسكندرية 

أمرت نيابة سيدي جابر بالإسكندرية، التحفظ على كميات كبيرة من المكملات الغذائية غير خالصة الرسوم الجمركية داخل أحد المحلات، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز المدير المسؤول على ذمة التحقيقات.

البداية كانت بتلقي اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا، يفيد بقيام صاحب محل لبيع الأدوية والمكملات الغذائية، كائن بدائرة قسم شرطة سيدى جابر، لبيع أدوية ومكملات غذائية وفيتامينات أجنبية الصنع غير خالصة الرسوم الجمركية.



عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المحل المشار إليه بالتنسيق مع لجنة من الإدارة العامة لمكافحة التهريب الجمركي، وتبين وجود المدير المسئول، مقيم بدائرة قسم شرطة كرموز، وبتفتيش المحل إدارته عُثر على كميات كبيرة من الأدوية والمكملات الغذائية والفيتامينات أجنبية الصنع، مختلفة الأحجام والأنواع، غير خالصة الرسوم الجمركية.



بمواجهته أقر بملكية المضبوطات للمتهم المذكور لبيعها والتهرب من سداد الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة عليها.



وقدرت قيمة الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة عن المضبوطات بمبلغ 618،000 جنيه، وفقًا لتقرير اللجنة المشكلة من الإدارة العامة لمكافحة التهريب الجمركي، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيقات.