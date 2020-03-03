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محافظ بني سويف يدعو لتنفيذ مبادرة "محافظة خضراء وصديقة للبيئة"

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 01:39 م
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بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
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دعا الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف لتشكيل لجنة مشتركة بين المحافظة والجامعة ووزارة البيئة للعمل على تنفيذ مبادرة بني سويف 2021 محافظة خضراء وصديقة للبيئة، مؤكدًا أن المحافظة تمتلك كل مسببات النجاح في هذه المبادرة.

وتابع: "لدينا الأجهزة التنفيذية المجهزة فنيا وعلميا، بجانب الكوادر البحثية والأكاديمية بالجامعة ذات المستوى العالي محليا ودوليا، فضلا عن الشباب الواعد والحريص على المشاركة في النهوض بمحافظته ووطنه مصر، وأيضا أعضاء مجلس نواب حريصون على أن تكون المحافظة في المقدمة، واعلام مسئول بكافة أنواعه، ومجتمع مدني داعم نوعي لكل خطط التنمية، خاصة القطاع الخاص والكيانات الصناعية التي تحويها المناطق الصناعية بالمحافظة".

وأكد: "سنعمل بروح الفريق الواحد، ومبديًا ثقته الكبيرة في تحقيق الهدف المنشود وفقا لمحاور ومعطيات رؤية مصر 2030 التي أطلقتها وترعاها القيادة السياسية".

وافتتحت فعاليات المؤتمر البيئي الذي تنظمه جامعة بني سويف بعنوان "مخاطر التلوث البيئي في الدول النامية" تحت رعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وبمشاركة ممثلي الاتحاد العربي للتنمية المستدامة وجامعة الدول العربية ووزارة البيئة واللجنة الوطنية للسُمًيات.

ويناقش المؤتمر"الذي يعقد على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء 3 و4 مارس الجاري" العديد من المحاور الهامة في مجال الحفاظ على البيئة، منها: التلوث البيئي وإدارة المخاطر البيئية الطاقة المتجددة والكيمياء الخضراء وجودة المياه وإدارة الصرف،وأثر التلوث البيئى على سلامة الغذاء والمخاطر البيئية المترتبة على التغيرات المناخية.

وشهدت فعاليات اليوم الأول حضور عالي المستوى ونخبة علمية وبحثية لها ثقلها في المجالات الأكاديمية في مختلف المجالات، حيث كان على رأس الحضور الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، بالإَضافة إلى حضور كل من: الدكتور محمد لطيف الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات، والدكتور أيمن عاشور، نائب وزير التعليم العالي والدكتورة كوثر حنفي، مستشار وزيرة البيئة، والدكتور محمود فتح الله، مدير إدارة شؤون البيئة والأرصاد الجوية، والدكتور بدر نبيه أرسانيوس، نائب رئيس جامعة بني سويف لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور خالد عباس حلمي، أستاذ السموم، والدكتور أشرف عبد العزيز، الاتحاد العربي للتنمية المستدامة.

وأكد محافظ بني سويف، على دعمه لكل توصيات المؤتمر، خاصة في محور أن تكون الجامعة في مقدمة جامعات مصر بيئيا، مشيرًا إلى تمتع الجامعة بقيادة واعية في مقدمتها الدكتور منصور حسن، رئيس الجامعة، وكوادر علمية كبيرة، مشيرًا إلى أن التعاون في مجالات البيئة بين المحافظة والجامعة سيضاف إلى أجندة التعاون الجاري تنفيذها في مختلف المجالات، خاصة في القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم وغيرها.
محافظ بني سويف يدعو لتنفيذ مبادرة "محافظة خضراء وصديقة للبيئة"
محافظ بني سويف يدعو لتنفيذ مبادرة "محافظة خضراء وصديقة للبيئة"
محافظ بني سويف يدعو لتنفيذ مبادرة "محافظة خضراء وصديقة للبيئة"
محافظ بني سويف يدعو لتنفيذ مبادرة "محافظة خضراء وصديقة للبيئة"
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