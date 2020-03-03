"اتحضر للأخضر".. مبادرة علمية بمؤتمر في جامعة بني سويف





وأشار إلى أن تصنيف الجامعة في المجال البيئي أصبح في نطاق أفضل 200 من بين 25000 جامعة على مستوى العالم وذلك من خلال نشر عدد من الابحاث العلمية المهمة حول التخلص من المخلفات ومعالجة تلوث المياه.



وجاء ذلك خلال كلمته بالمؤتمر، بحضور الدكتور محمد هاني، محافظ بني سويف، والدكتور محمد لطيف، أمين المجلس الأعلى للجامعات والدكتور محمد أيمن عاشور، نائب وزير التعليم العالي، والدكتورة كوثر الحفني، مستشارة وزيرة البيئة، والدكتور محمود فتح الله، نائبًا عن الأمين العام بجامعة الدول العربية ولفيف من الشخصيات العامة والقيادات الشعبية والتنفيذية والجامعية وسط حضور لافت من الطلاب.



وأوضح رئيس الجامعة، أن المؤتمر يهدف إلى تبادل الخبرات العلمية في ما توصل إليه البحث العلمي في العلوم البيئية والتغيرات المناخية، وتبادل المعلومات عن المشاكل البيئية الخطرة في الدول النامية، ونظرًا لتوسع المجال الصناعي في المحافظة يمكننا أن نعتبر بني سويف هي العاصمة الصناعية، ومن هنا جاء اهتمامنا بتدشين اول مبادرة بعنوان "محافظة صديقة للبيئة" بالتعاون مع المحافظة.



وأضاف، أن هناك مشاركة واسعة من عدة جامعات دولية وإقليمية وتغطي محاور المؤتمر أكثر من ٣٥ بحثا وورقة علمية، وتدور محاور المؤتمر حول التلوث البيئي وإدارة المخاطر البيئية والتقنيات الحديثة للرصد البيئي وحماية الموارد المائية وإدارة مياه الصرف وجودة المياه وأثر التلوث البيئي على الأمن الغذائي، والطاقة المتجددة والتنمية المستدامة وإدارة النفايات والكيمياء الخضراء والتغيرات المناخية والمخاطر البيئية.



وأشاد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف بفكرة المؤتمر مؤكدا أن هناك دعما وتنسيقا كاملا بين المحافظة والجامعة كما دعا إلى تأسيس لجنة مشتركة بين المحافظة والجامعة ووزارة البيئة للإعلان عن محافظة خضراء خلال مؤتمر الجامعة القادم 2021.





كما أشاد بدور جامعة بني سويف والتي تعد من أهم واشمل الجامعات والتي تتميز بوجود مراكز متخصصة تخدم البيئة مثل كلية علوم الأرض مؤكدًا أن هناك خطة طموحة للقضاء على المخلفات الصناعية.



وسيعقد على هامش المؤتمر جلسة المجلس الأعلى لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة برئاسة الدكتور محمد مصطفى لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات وبحضور نواب رؤساء الجامعات لشئون البيئة.



ومن ناحيته، أشاد الدكتور محمد لطيف، بجامعة بني سويف باعتبارها من افضل الجامعات المتميزة في مجال البيئة، ونوه بأنه سيتم اليوم في الاجتماع الإعلان عن معايير مسابقة أفضل جامعة صديقة للبيئة فيما استعرض كل من: الدكتور محمود فتح الله، والدكتورة كوثر الحفني، خطط الجامعة العربية ووزارة البيئة في مجال التلوث البيئي.



تضمنت فعاليات المؤتمر الدولي الرابع "مخاطر التلوث البيئي في الدول النامية"، المنعقدة أولى جلساته بجامعة بني سويف، اليوم الثلاثاء، جلسات علمية حول مبادرات متنوعة منها اتحضر للأخضر، وكيسنا ورق وعبوتنا زجاج، مع زيارات ميدانية لمصنع انجل ايت بالمنطقة الصناعية.وأكد الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، حرص الجامعة على أن تصبح محافظة بني سويف العاصمة الصناعية الخضراء لاسيما وأن المحافظة لديها سبعة مناطق صناعية كبرى، تنفيذا لخطة مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة التي من أبرز أهدافها القضاء على التلوث البيئي ومحاربة مخاطرة على الإنسان والحيوان والنبات.