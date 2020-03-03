محافظ بورسعيد يسلم شهادات تسجيل المنشآت بهيئة الاعتماد والرقابة

شارك اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، في تسليم الدفعة الثانية من مقدمي الخدمات الصحية الشهادات الخاصة بتسجيلهم في منظومة الهيئة، تمهيدا لانضمامهم لشبكة مقدمي الخدمات في منظومة التأمين الشامل.

وجاء ذلك في الاحتفالية الذي نظمتها الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، برئاسة الدكتور أشرف إسماعيل، بمجمع هيئات التامين الصحي الشامل، وبحضور الدكتور إسلام أبو يوسف، نائب رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وأعضاء مجلس إدارة الهيئة، والدكتور هاني راشد، نائب رئيس هيئة الرعاية الصحية بمناسبة.





وتعد محافظة بورسعيد، أول المحافظات التي تم تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بها، حيث تم تسليم الشهادات لـ3 مستشفيات و10 صيدليات خاصة، و9 مراكز ووحدات صحية ومعملين للتحاليل الطبية ومركزين للأشعة ما يثري شبكة مقدمي الخدمات الصحية في بورسعيد ويصب في رضا المتعاملين داخل المنظومة.



