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محافظ بورسعيد يسلم شهادات تسجيل المنشآت بهيئة الاعتماد والرقابة

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 01:33 م
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اللقاء
اللقاء
محمد عزام
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شارك اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، في تسليم الدفعة الثانية من مقدمي الخدمات الصحية الشهادات الخاصة بتسجيلهم في منظومة الهيئة، تمهيدا لانضمامهم لشبكة مقدمي الخدمات في منظومة التأمين الشامل.

وجاء ذلك في الاحتفالية الذي نظمتها الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، برئاسة الدكتور أشرف إسماعيل، بمجمع هيئات التامين الصحي الشامل، وبحضور الدكتور إسلام أبو يوسف، نائب رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وأعضاء مجلس إدارة الهيئة، والدكتور هاني راشد، نائب رئيس هيئة الرعاية الصحية بمناسبة.

وتعد محافظة بورسعيد، أول المحافظات التي تم تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بها، حيث تم تسليم الشهادات لـ3 مستشفيات و10 صيدليات خاصة، و9 مراكز ووحدات صحية ومعملين للتحاليل الطبية ومركزين للأشعة ما يثري شبكة مقدمي الخدمات الصحية في بورسعيد ويصب في رضا المتعاملين داخل المنظومة.

وأكد "الغضبان"، أن محافظة بورسعيد، شهدت تطورا كبيرا في القطاع الصحي، وذلك من خلال حرص الدولة المصرية على انطلاق المنظومة لأول مرة من محافظة بورسعيد، والتي شهدت معدلات كبيرة من تطوير ورفع كفاءة المنشآت الطبية على أعلى مستوى، والاهتمام بالتدريب المستمر للأطقم الطبية في مختلف التخصصات.

ولفت إلى توفير أجهزة ونظم طبية حديثة، وإلى أن المنطومة الطبية شهدت مستوى عمليات لم يتم من قبل على أرض بورسعيد، في مجال جراحات القلب والجراحة الدقيقة للأطفال، والتي ساهمت في تخفيف العبء عن المواطنين من خلال تلقي الرعاية الصحية داخل مستشفيات المنظومة.

وأورد أن هناك متابعة دورية للجهات المختصة وتلقي التقارير المختلفة، وذلك في إطار خطة الدولة لتقديم خدمة ورعاية طبية مميزة للمواطن تحقيقا للتنمية المستدامة ورؤية الدولة المصرية.

وبنهاية الاحتفالية، تم إهداء محافظ بورسعيد درع هيئة الاعتماد والرقابة الصحية تقديرا لمجهوداتة المستمرة في دعم وتيسير عمل الهيئة داخل المحافظة.
محافظ بورسعيد يسلم شهادات تسجيل المنشآت بهيئة الاعتماد والرقابة
محافظ بورسعيد يسلم شهادات تسجيل المنشآت بهيئة الاعتماد والرقابة
محافظ بورسعيد يسلم شهادات تسجيل المنشآت بهيئة الاعتماد والرقابة
محافظ بورسعيد يسلم شهادات تسجيل المنشآت بهيئة الاعتماد والرقابة
محافظ بورسعيد يسلم شهادات تسجيل المنشآت بهيئة الاعتماد والرقابة
محافظ بورسعيد يسلم شهادات تسجيل المنشآت بهيئة الاعتماد والرقابة
محافظ بورسعيد يسلم شهادات تسجيل المنشآت بهيئة الاعتماد والرقابة
محافظ بورسعيد يسلم شهادات تسجيل المنشآت بهيئة الاعتماد والرقابة
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الكلمات المفتاحية

محافظ بورسعيد الدولة المصريه الجودة

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