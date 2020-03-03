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الزمالك يعود إلى البطولة العربية

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 01:32 م
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الزمالك
الزمالك
الفجر الرياضي
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أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك مشاركة الفريق في الموسم المقبل من البطولة العربية بعد غيابه عنها في هذا الموسم.

 

وأكد مرتضى في فيديو نشره على الموقع الرسمي للزمالك أن الفريق سيشارك في البطولة العربية مشيرًا إلى أنه مباراة الترجي في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا في منتهى الصعوبة.

 

وقال مرتضى: ":لاعبو الزمالك رجالة وهايروحوا تونس رجالة ويرجعوا بالفوز.. كل اللي اتقال إنهم مش هايلعبوا علشان الفلوس ده كلام فارغ".

 

وأضاف: " الترجي فريق محترم له قيمته وعنده مدرب محترم.. أخاطب جمهور الترجي فلاعبي لاعبي الزمالك ضيوف عندكم وأزمة التحفظ على بعض الجماهير تم حلها بالحديث مع وزيري الداخلية والرياضة وتم إخلاء سبيلهم".


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الكلمات المفتاحية

نادي الزمالك مرتضى منصور الزمالك البطولة العربية

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