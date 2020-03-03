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بروتوكول تعاون بين جامعة عين شمس والبرلمان العربي

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 01:32 م
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بوابة الفجر
آية حمروشي
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استقبل الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس صباح اليوم الثلاثاء، الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي بقصر الزعفران بحضور الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب والدكتور سيد البابلي الأمين العام المساعد للبرلمان العربي والدكتورة هويدا الجبالي عميدة كلية الدراسات العليا للطفولة.

ووقع الدكتور محمود المتيني بروتوكول تعاون مع الدكتور مشعل بن فهم السلمى بهدف تعزيز التعاون المشترك بين المؤسستين. 

وأعرب الدكتور مشعل عن بالغ بتوقيع اتفاق شراكة مع مؤسسة تعليمية وعلمية عريقة كجامعة عين شمس التي تخرج فيها رموز العالم العربي مشيرا إلى أنها الزيارة الأولى لسيادته لجامعة حكومية في مصر.

وكما ثمن الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة التعاون مع البرلمان العربي من خلال ندوات وفاعليات مختلفة.

ورافقه الضيوف في جولة بقصر الزعفران مستعرضًا تاريخ القصر.
بروتوكول تعاون بين جامعة عين شمس والبرلمان العربي
بروتوكول تعاون بين جامعة عين شمس والبرلمان العربي
بروتوكول تعاون بين جامعة عين شمس والبرلمان العربي
بروتوكول تعاون بين جامعة عين شمس والبرلمان العربي
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الكلمات المفتاحية

جامعة عين شمس بروتوكول تعاون البرلمان العربي

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