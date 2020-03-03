Advertisements
Advertisements
Advertisements

حسن شاكوش يضع سمير غانم في أزمة

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 01:20 م
Advertisements
سمير غانم
سمير غانم
الفجر الفنى
Advertisements
يتعرض الفنان سمير غانم، لمأزق بسبب تعطيل وتوقف تصوير مشاهد مسلسله الجديد "ولاد إمبابة" بسبب وجود مشاهد تجمع بينه وبين الفنان سمير غانم، وذلك بعد أن وجهت نقابة المهن التمثيلية قرارا وتحذيرا للشركة المنتجة للمسلسل من التعامل معاه لحين معرفة موقفه القانوني مع نقابة المهن الموسيقية.


ويشارك فى بطولة مسلسل "ولاد إمبابة"  كل من الفنانة فريدة سيف النصر وسمير غانم وسعد الصغير وشمس وأحمد شيبة وريكو وابو الليف ومصطفى أبو سريع وهانى الأسمر وعمرو رمزى ومراد فكرى ومحمود فارس وإسماعيل فرغلى وعبد الله مشرف وبرلنتى فؤاد ومحمد فاروق ومطربو المهرجانات أوكا وأورتيجا ويسرا المسعودى وبوسى شاهين واخرون، من تأليف أيمن بكرى، وإخراج ممدوح زكى، وينتمى إلى طبيعة الأعمال الكوميدية ويعرض فى موسم رمضان المقبل.
Advertisements

أخبار تهمك

بسبب كورونا.. تأجيل مواجهة "شباب" يوفنتوس وريال مدريد

منذ حوالي 3 ساعات

أقوى تصريح لوزير الخارجية بشأن سد النهضة وقرار إثيوبيا الأخير

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. حمدي النقاز يفجر مفاجأة بشأن الانضمام للأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

تطورات جديدة حول لحاق محمد صلاح للمنتخب الأولمبي بطوكيو 2020

منذ حوالي 3 ساعات

حسن شاكوش يضع سمير غانم في أزمة

منذ أقل من ساعة

"ده جو مرض".. الأرصاد تحذر المواطنين من طقس الأيام المقبلة

منذ ساعة و 20 دقيقة

"التعليم" توضح حقيقة إخلاء المدارس بسبب "كورونا" (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - أول رد فعل من الأهلى على استقالة تركي آل الشيخ

منذ حوالي 16 ساعة

بيريز يمنح نجم ريال مدريد هدية ثمينة

منذ حوالي 4 ساعات

تصريحات نارية من شيخ الأزهر عن إصلاح الفكر الديني

منذ ساعة

الكشف عن سقطة جديدة لكيكي سيتين في الكلاسيكو

منذ أقل من ساعتين

عاجل .. صدمة جديدة لكهربا

منذ حوالي 12 ساعة

الزمالك يعود إلى البطولة العربية

منذ 39 دقيقة

نجم الزمالك السابق يثير الجدل بشأن انتقاله للأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

مورينيو يجهز ضربة موجعة لريال مدريد في الصيف المقبل

منذ أقل من ساعة

توجيهات عاجلة من وزيرة الصحة بشأن الطفل "البري"

منذ حوالي 11 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
06:51 ص

"التعليم" توضح حقيقة إخلاء المدارس بسبب "كورونا" (فيديو)

تطورات جديدة حول لحاق محمد صلاح للمنتخب الأولمبي بطوكيو 2020

11:14 ص

تصريحات نارية من شيخ الأزهر عن إصلاح الفكر الديني

01:06 م

عاجل.. حمدي النقاز يفجر مفاجأة بشأن الانضمام للأهلي

10:31 م

عاجل .. صدمة جديدة لكهربا

02:20 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ما لم ينشر فى حياة مبارك

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات خمسة نجوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مبارك.. أيام الحظ والنصر.. والرحيل

DMCA.com Protection Status