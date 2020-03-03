حسن شاكوش يضع سمير غانم في أزمة









ويشارك فى بطولة مسلسل "ولاد إمبابة" كل من الفنانة فريدة سيف النصر وسمير غانم وسعد الصغير وشمس وأحمد شيبة وريكو وابو الليف ومصطفى أبو سريع وهانى الأسمر وعمرو رمزى ومراد فكرى ومحمود فارس وإسماعيل فرغلى وعبد الله مشرف وبرلنتى فؤاد ومحمد فاروق ومطربو المهرجانات أوكا وأورتيجا ويسرا المسعودى وبوسى شاهين واخرون، من تأليف أيمن بكرى، وإخراج ممدوح زكى، وينتمى إلى طبيعة الأعمال الكوميدية ويعرض فى موسم رمضان المقبل.

يتعرض الفنان سمير غانم، لمأزق بسبب تعطيل وتوقف تصوير مشاهد مسلسله الجديد "ولاد إمبابة" بسبب وجود مشاهد تجمع بينه وبين الفنان سمير غانم، وذلك بعد أن وجهت نقابة المهن التمثيلية قرارا وتحذيرا للشركة المنتجة للمسلسل من التعامل معاه لحين معرفة موقفه القانوني مع نقابة المهن الموسيقية.