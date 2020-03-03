ضبط 3 تجار مخدرات غسلوا 30 مليون جنيه في القاهرة

تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، بمديرية أمن القاهرة، من ضبط تشكيل عصابي ضم 3 متهمين قاموا بغسل 30 مليون جنيه حصيلة أنشطتهم الإجرامية في تجارة المواد المخدرة.



وكان قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، اتخذ الإجراءات القانونية حيال 3 من العناصر الإجرامية "لاثنين منهم معلومات جنائية مسجلة"، مقيمين بنطاق بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، لقيامهم بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك.



وقاموا بتأسيس الأنشطة التجارية في أماكن مختلفة في مجالات أنشطة تجارية، شراء العقارات، شراء السيارات، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.



وقُدرت تلك الممتلكات بحوالي 30 مليون جنيه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.