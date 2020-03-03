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السجن 7 سنوات لسيدة متهمة باختطاف رضيع في البحر الأحمر

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 01:28 م
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أرشيفية
أرشيفية
محمد طه
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قضت محكمة جنايات البحر الأحمر اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار محمود زاهر الحسيني، وعضوية المستشارين طلعت جودت وخالد فاروق عرفة، وأمانة سر عبدالله محمد أحمد، وعبدالناصر حافظ، اليوم الثلاثاء، بالسجن 7 سنوات للسيدة المتهمة باختطاف رضيعة من والدتها عن طريق المغافلة بالقرب من مجلس مدينة سفاجا، بعد أن تمكنت أجهزة الأمن من إلقاء القبض عليها بطريق سفاحا- قنا، حيث أكدت التحريات صحة الواقعة.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى العميد محمد دردير مدير مباحث البحر الأحمر، إخطارا من مباحث قسم شرطة سفاجا ببلاغ من والدة طفلة رضيعة تدعى مكة إسلام فاروق- ١٠ أشهر، بقيام سيدة تدعى "أسماء. ا"، ربة منزل تقيم بمحافظة قنا وعمرها 40 سنة، بخطف طفلة رضيعة من والدتها عن طريق المغافلة والتحايل، من خلال ارتدائها النقاب، وعلى الفور أمر اللواء أشرف حشيش مدير الأمن بتشكيل فريق بحث لضبط المتهمة قبل هروبها أو اختفائها وإخطار الأكمنة الأمنية الثابتة والمتحركة.

وتبين أن المتهمة تحايلت على والدة الطفلة بعدما أوهمت المتهمة أم الرضيعة بمساعدتها في إيجاد وظيفة لزوجها ومساعدتها ماديا وذهبت معها لمجلس مدينة سفاجا، وطلبت منها تصوير بعض الأوراق والعودة للمنزل لتغيير ملابسها لتتناسب مع حالتها وتركت الأم طفلتها الرضيعة معها، وحينما عادت اكتشفت هروب المتهمة بالطفلة.

وعلى الفور أبلغت والدة الطفلة قسم شرطة سفاجا بالواقعة، وبإجراء التحريات من قبل ضباط مباحث سفاجا برئاسة الرائد مصطفى عكاشة، وإبلاغ الكمائن الأمنية على الطرق حول سفاجا، تبين أن المتهمة هربت بالطفلة المخطوفة واستقلت سيارة أجرة متوجهة إلى قنا وقامت باستبدال السيارة بأخرى للتمويه.
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