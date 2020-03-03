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استشاري مرور: مشروع المونوريل تكنولوجيا جديدة تدخل مصر

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 01:27 م
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الدكتور عماد نبيل
الدكتور عماد نبيل
رقية جمال
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قال الدكتور عماد نبيل، استشاري الطرق والمرور: إن مشروع المونوريل يتميز بأنه حر الحركة لا يقطع الاتصال الأرضي في المناطق المختلفة، وينهي كثافة الركاب.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "النيل للأخبار"، اليوم الثلاثاء، أن المونوريل يعتبر تكنولوجية جديدة تدخل مصر، ويوجد خطين له وهو خط أكتوبر يربط بين 6 أكتوبر والجيزة والشيخ زايد، وخط العاصمة الإدارية الجديدة يربط العاصمة بالقاهرة عند طريق صلاح سالم.

وتابع أن الخطين، باكورة العمل بهذا النوع المهم من المواصلات، منوهًا بأن تنفيذ الخطين سوف يستغرق 30 شهر.

من ناحية أخرى، أوضح استشاري الطرق والمرور، أن طريق الصحراوي الغربي القاهرة أسوان طوله 1000 كيلو، تم تنفيذ المرحلة الأولى منه القاهرة أسيوط، والمرحلة الثانية تصل لقنا، والثالثة لأسوان، وهو طريق للشاحنات.

وأوضح أن الطريق يهدف لخدمة أهالي الصعيد، والربط المباشر بين الشمال والجنوب، وفصل حركة الشاحنات عن السيارات بما يساهم في تقليل الحوادث بنسبة 18% على الأقل، ويعتبر باكورة لربط طريق مصر الدولي بإفريقيا؛ لكونه جزء من طريق القاهرة كيب تاون.
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الكلمات المفتاحية

مشروع المنوريل المونوريل المرور إدارة المرور

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