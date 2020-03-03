تعرف على موعد حفل تامر حسني في جامعة العلوم والآداب بأكتوبر

يستعد الفنان تامر حسني لإحياء حفلاً غنائيًا كبيرًا، وذلك يوم الجمعة المقبل الموافق 13 مارس، في جامعة العلوم الحديثة والآداب "msa"، بمدينة السادس من أكتوبر.



وفي سياق آخر،يُعرض لتامر حاليًا بالسينمات فيلم "الفلوس"، والفيلم بطولة تامر حسني، عائشة بن أحمد، نانسي صلاح، خالد الصاوي، محمد سلام، زينة،من تأليف محمد عبدالمعطي، إخراج سعيد الماروق.



والجدير بالذكر أن تامر حسني انتهى منذ أيام قليلة من تصوير فيلمه الجديد "مش أنا"، والفيلم يشارك في بطولته تامر حسني، سوسن بدر،أسما سليمان،حلا شيحا، ماجد الكدواني،ومجموعة مميزة من النجوم، وهو من إخراج سارة وفيق، و إنتاج حسام حسني وسينيرچي وسكاي ليميت، قصة وسيناريو وحوار تامر حسني.