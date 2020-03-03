3500 عامل ينظفون الحرم المكي 4 مرات يوميًا للوقاية من كورونا

اتخذت المملكة عدة إجراءات احترازية للوقاية من فيروس كورونا، منها تعليق تأشيرات العمرة مؤقتًا، والعناية بنظافة الحرم المكي 4 مرات يوميًا.



ووفقًا لصحيفة "عاجل"، يقوم أكثر من 3500 عامل بتطهير الحرم المكي 4 مرات يوميًا، للوقاية من الأمراض المعدية ومواجهة فيروس كورونا.



وأوضح التقرير، أن الرئاسة العامة لشؤون الحرمين تضع خططًا وقائية، من أجل سلامة المعتمرين وقاصدي الحرمين الشريفين، واتخاذ الإجراءات الاحترازية ضد الأمراض المعدية.



ولا يقتصر الغسيل والتنظيف على الأرضيات فقط، بل يشمل الأسطح والسلالم، مشيرة إلى أنه يتم مزج مياه الغسيل بأكثر من 4 آلاف لتر من المعطرات المتنوعة.



وكانت رئاسة الحرمين، قد أوضحت في وقت سابق، أن أسطول النظافة يشكل دعمًا للكوادر البشرية في غسيل المسجد الحرام، من خلال الاستعانة بـ40 سيارة كهربائية، و60 آلة تنظيف، إضافة إلى عربات مياه للغسيل وأجهزة للتجفيف.



قال الدكتور محمد العبد العالي، المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، إن الحالة الأولى المصابة بفيروس كورونا وتم رصدها داخل المملكة، هى لمواطن سعودي كان قادما من إيران عبر البحرين.



وأشار "العالي"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إلى أنه كشف الحالة من خلال التتبع، وليس عند دخوله المملكة مباشرة، مؤكدا أن عملية المتابعة والرصد مستمرة.



وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، أن خدمة الحرمين الشرفيين شرف لهم، ومن ضمن مسئوليتهم حماية المعتمرين، مؤكدا أن فور عودة الأمور لطبيعتها سيكون الحرمين الشريفين في أبهى وضعه لاستقبال المعتمرين.



