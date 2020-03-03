أول ظهور لـ فريدة سيف النصر بعد أزمة إصابتها بورم في وجهها





وخرجت فريدة سيف النصر، منذ قليل، في بث مباشر لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ممازحة متابعيها بسبب ظهورها بدون مكياج قائلة: "قمر بردو.. وحبوني وانا كبيرة وحبوني بكل حالاتي".





وأوضحت فريدة سيف النصر، أنها تعافت من الورم الذي أصاب وجهها، موضحة أنها ستحل غدا ضيفة ببرنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا" للحديث عن الأزمة.





أثارت الفنانة فريدة سيف النصر، الجدل في الفترة الماضية، بعد اعلانها اصابتها بورم في الوجه، وانتشرت شائعات تفيد بإصابتها بورم سرطاني في الوجه إلا أنها نفت تلك الأخبار تماما، وقررت مقاضاة الصحف التي روجت لتلك الشائعة.