مفاجآت في التشكيل المتوقع لمواجهة ليفربول وتشيلسي بكأس الاتحاد الإنجليزي

يستعد ليفربول لمواجهة صعبة أمام تشيلسي على ملعب ستامفورد بريدج مساء الثلاثاء في كأس الاتحاد الإنجليزي وذلك في تمام الساعة العاشر إلا ربع بتوقيت مصر .





يسافر ليفربول إلى لندن بعد هزيمته مفاجئة أمام واتفورد 3-0 يوم السبت الماضي، في حين عانى تشيلسي أيضًا من نتيجة مخيبة للآمال في نهاية الأسبوع حيث تعادل 2/2 مع بورنموث.





لم تنته أحلام ليفربول بموسم "لا يُقهر" يوم السبت فقط ، بل تحطمت بأسلوب مذهل حيث اقتحم واتفورد المهدد بالهبوط بفوزه المستحق 3-0.









وجاءت تشكيلة ليفربول المتوقعة:





في حراسة المرمى: أدريان.





في خط الدفاع: وليامز ، ماتيب ، لوفرين ، روبرتسون .





في خط الوسط: ميلنر ، فابينيو ، جونز ؛تشامبرلين، مينامينو .





في الهجوم: اوريجي





بينما جاءت تشكيلة تشيلسي المتوقعة:





في حراسة المرمى: كيبا.





في خط الدفاع: أزبيليكويتا ، توموري ، زوما ؛ جيمس .





في خط الوسط: جورجينيو ، باركلي ، ألونسو ؛ ويليان.





في الهجوم: باتشواي ، بيدرو



