مشتريات المصريين تقود بورصة مصر للصعود 1.14% بمنتصف التعاملات

خبار البورصة المصرية

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، مدفوعة بمشتريات المصريين على وقع ارتفاع الدولار الامريكى 1200 نقطة كأعلى ارتفاع يومى منذ الازمة المالية العالمية ، لتشهد أسهم القياديات بعض الارتداد من مستوياتها المتدنية التى وصلت اليها جلسة امس.





مؤشرات البورصة المصرية





وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 1.14% ليصل إلى مستوى 12430 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.86% ليصل مستوى 1135 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.81% ليصل إلى مستوى 1250 نقطة، فيما تراجع مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.54% ليصل إلى مستوى 594 نقطة.









وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.55% ليصل إلى مستوى 1679 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.59% ليصل إلى مستوى 14141 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 3.89% ليصل إلى مستوى 4641 نقطة.