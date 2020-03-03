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مشتريات المصريين تقود بورصة مصر للصعود 1.14% بمنتصف التعاملات
الثلاثاء 03/مارس/2020 - 12:18 م
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نيفين سمير
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خبار البورصة المصرية
ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، مدفوعة بمشتريات المصريين على وقع ارتفاع الدولار الامريكى 1200 نقطة كأعلى ارتفاع يومى منذ الازمة المالية العالمية ، لتشهد أسهم القياديات بعض الارتداد من مستوياتها المتدنية التى وصلت اليها جلسة امس.
مؤشرات البورصة المصرية
وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 1.14% ليصل إلى مستوى 12430 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.86% ليصل مستوى 1135 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.81% ليصل إلى مستوى 1250 نقطة، فيما تراجع مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.54% ليصل إلى مستوى 594 نقطة.
وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.55% ليصل إلى مستوى 1679 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.59% ليصل إلى مستوى 14141 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 3.89% ليصل إلى مستوى 4641 نقطة.
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