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محافظ القاهرة يوجه بسرعة الانتهاء من تجهيزات خط سير المومياوات

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 12:26 م
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بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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تفقد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، يرافقه اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، واللواء إبراهيم عبد الهادي، نائب المحافظ للمنطقة الغربية، أعمال التطوير التي تتم حاليا بميدان التحرير في إطار رفع كفاء مسار نقل المومياوات الملكية. 

وشدد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، على الجهات والأحياء المعنية بسرعة إنهاء التجهيزات وأعمال التطوير الخاصة بخط سير المومياوات الملكية، الذي سيشهد نقل 22 مومياء ملكية و17 تابوت ملكي من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومى للحضارات بالفسطاط  مصر القديمة.

واضاف المحافظ أن الهدف من التجهيزات هو خروج الحدث أمام العالم بشكل راقي مبهر يليق بتاريخ الحضارة المصرية القديمة، وخاصة بعد وصول أعمال تطوير ميدان التحرير إلى مرحلة النهاية ليتحول الى متحف مفتوح.
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