Advertisements
Advertisements
Advertisements

التعليم العالي: مبادرة "ادرس في مصر" تهدف لجذب طلاب الوطن والوافدين

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 12:19 م
Advertisements
بوابة الفجر
رقية جمال
Advertisements
قالت الدكتورة رشا كمال، رئيس الإدارة المركزية للطلاب الوافدين بوزارة التعليم العالي، إن مبادرة "ادرس في مصر" تم إطلاقها من قبل الوزير منذ عام ونصف؛ لأهمية المبادرة فيما تقدمه للمصريين قبل الوافدين من تعليم جيد ومتميز، في إطار توجه الدولة بالاهتمام بالإنسان المصري، وتقديم جميع أنواع التعليم المتميزة له، والتي تجعله قادرة على المنافسة عالميًا. 

وأضافت رشا كمال، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن أغنية "بالعلم هنبنيها" التي أطلقتها وزارة التعليم العالي، للترويج للمبادرة؛ للتأكيد على أن البحث العلمي والتعليم والعلم أساس تقدم ونهضة الأمم.

وتابعت: أن وزير التعليم العالي مهتم جدًا بتقديم تعليم متميز وتنوع غير عادي من الجامعات، يتيح للخريجين المصريين والوافدين المنافسة عالميًا في أي مجال، منوهة بأن هذه المبادرة تهدف للترويج للتعليم المصري وجذب الطلاب المصريين والوافدين للدراسة في مصر. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

بوابة الفجر الفجر التعليم العالي التعليم

أخبار تهمك

"تعليم أكتوبر" تكشف لـ"الفجر" عن حقيقة انتشار "كورونا" بالمدارس

منذ حوالي 10 ساعات

"التعليم" توضح حقيقة إخلاء المدارس بسبب "كورونا" (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل .. صدمة جديدة لكهربا

منذ حوالي 10 ساعة

بسبب كورونا.. تأجيل مواجهة "شباب" يوفنتوس وريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. مرتضي منصور يطرد عمال نادي الزمالك (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

أقوى تصريح لوزير الخارجية بشأن سد النهضة وقرار إثيوبيا الأخير

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. ننشر حقيقة تغيير فندق الزمالك في تونس

منذ حوالي 6 ساعات

نجم الزمالك السابق يثير الجدل بشأن انتقاله للأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

بعد خسارة الكلاسيكو.. ظهور أول أزمة بين لاعبي برشلونة والجهاز الفني

منذ أقل من ساعتين

توجيهات عاجلة من وزيرة الصحة بشأن الطفل "البري"

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. حمدي النقاز يفجر مفاجأة بشأن الانضمام للأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

ميسي ينقلب على كيكي سيتين

منذ ساعتين

تطورات جديدة حول لحاق محمد صلاح للمنتخب الأولمبي بطوكيو 2020

منذ ساعة و 28 دقيقة

عاجل - أول رد فعل من الأهلى على استقالة تركي آل الشيخ

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. 200 ألف دولار جائزة لمن يكتشف علاجًا لفيروس كورونا

منذ ساعتين و 10 دقيقة

بيريز يمنح نجم ريال مدريد هدية ثمينة

منذ ساعتين و 26 دقيقة

موضوعات متعلقة

وزير التعليم العالي يستعرض تقريرا حول تنفيذ المبادرة المصرية اليابانية (صور)

رئيس جامعة المنصورة يتفقد الفرق الطلابية في أسبوع شباب الجامعات بكفرالشيخ

فتح باب التقدم للطلاب الوافدين للدراسة بالجامعات والمعاهد المصرية ضمن مبادرة "ادرس في مصر"

18 يوليو.. وكيلة "ألسن عين شمس" تشارك في ندوة تعريفية لمبادرة "أدرس في مصر"

مبادرة "أدرس في مصر" بجامعة عين شمس

افتتاح مبادرة "ادرس في مصر" بجامعة عين شمس

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
11:14 ص

تطورات جديدة حول لحاق محمد صلاح للمنتخب الأولمبي بطوكيو 2020

"التعليم" توضح حقيقة إخلاء المدارس بسبب "كورونا" (فيديو)

06:51 ص

بيريز يمنح نجم ريال مدريد هدية ثمينة

10:16 ص

عاجل.. حمدي النقاز يفجر مفاجأة بشأن الانضمام للأهلي

10:31 م

بسبب كورونا.. تأجيل مواجهة "شباب" يوفنتوس وريال مدريد

10:44 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ما لم ينشر فى حياة مبارك

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات خمسة نجوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مبارك.. أيام الحظ والنصر.. والرحيل

DMCA.com Protection Status