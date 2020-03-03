التعليم العالي: مبادرة "ادرس في مصر" تهدف لجذب طلاب الوطن والوافدين

قالت الدكتورة رشا كمال، رئيس الإدارة المركزية للطلاب الوافدين بوزارة التعليم العالي، إن مبادرة "ادرس في مصر" تم إطلاقها من قبل الوزير منذ عام ونصف؛ لأهمية المبادرة فيما تقدمه للمصريين قبل الوافدين من تعليم جيد ومتميز، في إطار توجه الدولة بالاهتمام بالإنسان المصري، وتقديم جميع أنواع التعليم المتميزة له، والتي تجعله قادرة على المنافسة عالميًا.





وأضافت رشا كمال، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن أغنية "بالعلم هنبنيها" التي أطلقتها وزارة التعليم العالي، للترويج للمبادرة؛ للتأكيد على أن البحث العلمي والتعليم والعلم أساس تقدم ونهضة الأمم.



