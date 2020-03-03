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قطر تعلن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 8 حالات

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 12:16 م
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فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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أعلنت السلطات الصحية في قطر، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد إلى 8 أشخاص، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها.

                                                  

وسجلت وزارة الصحة القطرية، أمس الاثنين، 4 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، ليرتفع عدد الإصابات بالفيروس إلى 8 حالات.

 

وقد أعلنت قطر، يوم السبت الماضي، اكتشاف أول إصابة بالفيروس على أراضيها.

 

وتصاعد القلق العالمي من انتشار فيروس كورونا خارج الصين بعد ارتفاع حاد في عدد الإصابات بكوريا الجنوبية وإيطاليا وإيران.

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