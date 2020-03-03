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الثأر أم بوابة عبور.. هل يكرر المصري سيناريو الزمالك في الكونفدرالية؟

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 12:09 م
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المصري البورسعيدي
المصري البورسعيدي
أمل الحلفاوي
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يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري لملاقاة نظيره نهضة بركان المغربي، في إياب دور ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

 

المصري تعادل إيجابيًا بهدفين أمام نظيره نهضة البركان في مصر، والذي يمنح الأفضلية لصالح الفريق المغربي، خصوصًا أن النتيجة خارج أرضه.

 

و يتوجب على فريق المصري أن يفوز بهدفين نظيفين في المغرب لضمان التأهل إلى الدور المقبل، ولكن في حال سجل هدف وحيد سيحتكمان إلى ضربات الجزاء.

 

الفريق البورسعيدي يسعى للثأر من نظيره الفريق المغربي، فهل يكرر ما سيناريو الزمالك في النسخة الماضية من الكونفدرالية؟

 

الزمالك واجه نهضة البركان وخسر بهدف نظيف ذهابًا، ولكنه استطاع أن يفوز إيابًا بنفس النتيجة، ليحتكما إلى ضربات الجزاء، والتي حسمها الأبيض لصالحه.

 

جدير بالذكر أن اللقاء سوف يقام يوم الأحد المقبل الموافق الـ8 من شهر مارس، في المغرب.

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الكلمات المفتاحية

نهضة بركان رياضة المصري البورسعيدي الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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