Advertisements
Advertisements
Advertisements

افتتاح مؤتمر "مخاطر التلوث البيئي" بجامعة بني سويف (صور)

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 12:11 م
Advertisements
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
Advertisements
شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، افتتاح فعاليات المؤتمر البيئي الذي تنظمه جامعة بني سويف، بعنوان "مخاطر التلوث البيئي في الدول النامية"، تحت رعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وبمشاركة ممثلي الاتحاد العربي للتنمية المستدامة، وجامعة الدول العربية، ووزارة البيئة واللجنة الوطنية للسُمًيات.

ويناقش المؤتمر "الذي يعقد على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء 3 و4 مارس الجاري، "العديد من المحاور الهامة في مجال الحفاظ على البيئة" ،منها: التلوث البيئي، وإدارة المخاطر البيئية، الطاقة المتجددة والكيمياء الخضراء، وجودة المياه، وإدارة الصرف، وأثر التلوث البيئي على سلامة الغذاء، والمخاطر البيئية المترتبة على التغيرات المناخية.

وشهدت فعاليات اليوم الأول حضور عالي المستوى ونخبة علمية وبحثية لها ثقلها في المجالات الأكاديمية في مختلف المجالات.

كان على رأس الحضور الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، بالإَضافة إلى حضور كلا من: الدكتور محمد لطيف الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات، والدكتور أيمن عاشور، نائب وزير التعليم العالي والدكتورة كوثر حنفي، مستشار وزيرة البيئة.
افتتاح مؤتمر "مخاطر التلوث البيئي" بجامعة بني سويف (صور)
افتتاح مؤتمر "مخاطر التلوث البيئي" بجامعة بني سويف (صور)
افتتاح مؤتمر "مخاطر التلوث البيئي" بجامعة بني سويف (صور)
افتتاح مؤتمر "مخاطر التلوث البيئي" بجامعة بني سويف (صور)
افتتاح مؤتمر "مخاطر التلوث البيئي" بجامعة بني سويف (صور)
افتتاح مؤتمر "مخاطر التلوث البيئي" بجامعة بني سويف (صور)
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مديرية امن بني سويف محافظة بني سويف محافظ بني سويف حوادث بني سويف جامعة بني سويف أخبار بني سويف اليوم

أخبار تهمك

نجم الزمالك السابق يثير الجدل بشأن انتقاله للأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. مرتضي منصور يطرد عمال نادي الزمالك (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل .. صدمة جديدة لكهربا

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. ننشر حقيقة تغيير فندق الزمالك في تونس

منذ حوالي 6 ساعات

تطورات جديدة حول لحاق محمد صلاح للمنتخب الأولمبي بطوكيو 2020

منذ ساعة و 28 دقيقة

توجيهات عاجلة من وزيرة الصحة بشأن الطفل "البري"

منذ حوالي 9 ساعات

بعد خسارة الكلاسيكو.. ظهور أول أزمة بين لاعبي برشلونة والجهاز الفني

منذ أقل من ساعتين

بسبب كورونا.. تأجيل مواجهة "شباب" يوفنتوس وريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

"تعليم أكتوبر" تكشف لـ"الفجر" عن حقيقة انتشار "كورونا" بالمدارس

منذ حوالي 10 ساعات

"التعليم" توضح حقيقة إخلاء المدارس بسبب "كورونا" (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - أول رد فعل من الأهلى على استقالة تركي آل الشيخ

منذ حوالي 15 ساعة

ميسي ينقلب على كيكي سيتين

منذ ساعتين

عاجل.. حمدي النقاز يفجر مفاجأة بشأن الانضمام للأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

بيريز يمنح نجم ريال مدريد هدية ثمينة

منذ ساعتين و 26 دقيقة

عاجل.. 200 ألف دولار جائزة لمن يكتشف علاجًا لفيروس كورونا

منذ ساعتين و 9 دقيقة

أقوى تصريح لوزير الخارجية بشأن سد النهضة وقرار إثيوبيا الأخير

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

مؤتمر أكاديمية الشروق يختتم فعالياته بروشتة للاستدامة والكفاءة البيئية وتحقيق معيشة أفضل

افتتاح أكبر مؤتمر لتنمية البيئة المستدامة في العالم بهندسة المنوفية (صور)

مشاركات واسعة في فعاليات فعاليات الأسبوع الوطني الخامس للتنمية المستدامة بجامعة الأزهر

محافظ الاسكندرية يفتتح فعاليات المؤتمر الدولي الثاني لكلية هندسة مصادر الطاقة والبيئة والكيمياء والبتروكيماويات (صور)

20 مارس.. "هندسة شبين" تنظم المؤتمر الدولي الثالث للكلية

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
11:14 ص

تطورات جديدة حول لحاق محمد صلاح للمنتخب الأولمبي بطوكيو 2020

"التعليم" توضح حقيقة إخلاء المدارس بسبب "كورونا" (فيديو)

06:51 ص

بيريز يمنح نجم ريال مدريد هدية ثمينة

10:16 ص

عاجل.. حمدي النقاز يفجر مفاجأة بشأن الانضمام للأهلي

10:31 م

بسبب كورونا.. تأجيل مواجهة "شباب" يوفنتوس وريال مدريد

10:44 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ما لم ينشر فى حياة مبارك

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات خمسة نجوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مبارك.. أيام الحظ والنصر.. والرحيل

DMCA.com Protection Status