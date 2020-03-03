افتتاح مؤتمر "مخاطر التلوث البيئي" بجامعة بني سويف (صور)

شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، افتتاح فعاليات المؤتمر البيئي الذي تنظمه جامعة بني سويف، بعنوان "مخاطر التلوث البيئي في الدول النامية"، تحت رعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وبمشاركة ممثلي الاتحاد العربي للتنمية المستدامة، وجامعة الدول العربية، ووزارة البيئة واللجنة الوطنية للسُمًيات.





ويناقش المؤتمر "الذي يعقد على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء 3 و4 مارس الجاري، "العديد من المحاور الهامة في مجال الحفاظ على البيئة" ،منها: التلوث البيئي، وإدارة المخاطر البيئية، الطاقة المتجددة والكيمياء الخضراء، وجودة المياه، وإدارة الصرف، وأثر التلوث البيئي على سلامة الغذاء، والمخاطر البيئية المترتبة على التغيرات المناخية.





وشهدت فعاليات اليوم الأول حضور عالي المستوى ونخبة علمية وبحثية لها ثقلها في المجالات الأكاديمية في مختلف المجالات.



