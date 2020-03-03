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القبض على متهمين بسرقة لحوم في الدرب الأحمر

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 12:06 م
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متهم
متهم
هبة عبد الحفيظ
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تمكن رجال مديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندي، من القبض على شخصين، لسرقتهما مستلزمات غذائية من داخل مجمع لحوم بالدرب الأحمر.

وتبلغ لقسم شرطة الدرب الأحمر، من المدعو "أ. ر" 35 عاما، جزار بمجمع شركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية، الكائن 20 شارع سكة راتب بدائرة القسم، باكتشافه سرقة ميزان ساعة إيطالي 2 كفة، وميزان حساس ناشونال 2 كفة، وسماعات صب، وكمية من اللحوم، من داخل المجمع عمله.

ولم يتهم أو يشتبه في أحد بارتكاب الواقعة.

وبالانتقال وبإجراء المعاينة تبين سلامة جميع منافذ المجمع وعدم وجود آثار عنف أو بعثرة بمحتوياته.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال فحص كاميرات المراقبة بالمنطقة محل الواقعة، أمكن التوصل إلى قيام شخصان يستقلان دراجة بخارية "توك توك" قام أحدهما بفتح باب المجمع، ونقل المسروقات منه.

وبتتبع خط سير الدراجة البخارية، أمكن التوصل إلى قائدها وتبين أنه يدعى "س. ع" 26 عاما، سائق ومقيم بلوك 76 مساكن زينهم الجديدة دائرة قسم شرطة السيدة زينب.

كما أمكن ضبطه وبمناقشته قرر باستقلال شخص للدراجة صحبته، وصولًا للمجمع محل الواقعة وإيهامه بأنه يعمل به، وطلب منه انتظاره ثم حضر وبحوزته المسروقات وقام بتوصيله لمسكنه الكائن بنطاق دائرة قسم شرطة السيدة زينب، ونفى علمه بواقعة السرقة.

وبتكثيف التحريات أمكن تحديد هوية المتهم مرتكب الواقعة وتبين أنه يدعى "م. أ" 21 عاما، جزار ومقيم 10 عطفة برباش ـ دائرة قسم شرطة السيدة زينب.

وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده، تمكن ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطه، وبمواجهته بالتحريات أيدها واعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بتحريض من المبلغ عقب تحصله منه على مفتاح المجمع عمله.

وبمواجهة المبلغ بالتحريات، وما جاء بأقوال المتهم الأول، أيدها واعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وادعائه بسرقة المجمع لتغطية عجز في عهدته.

وتم بإرشادهما ضبط المسروقات بمسكن المتهم الأول وكذا مبلغ مالي 200 جنيه قيمة بيع 16 كيلو بوش لحوم المستولى عليهم، وباستدعاء مدير المجمع المدعو"ر. ن" 36 عاما، ومقيم 4 شارع المعايرجي دائرة قسم شرطة الساحل، تعرف على المضبوطات واتهمهما بالسرقة، وتم تحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة.
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