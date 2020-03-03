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سعر اليورو يواصل استقراره مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 3 مارس 2020
الثلاثاء 03/مارس/2020 - 11:58 ص
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ارتفع سعر اليورو اليوم الثلاثاء 3 مارس 2020 في البنوك المصرية مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات الصباحية اليوم، حيث سجل متوسط سعره فى البنك الأهلى المصرى 17.31جنيه للشراء، و 17.49 جنيه للبيع، ، وجاء أخر تحديث لسعر اليورو مقابل الجنيه في البنوك على النحو التالي:
سجل سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى نحو 17.31 جنيه للشراء، و17.43 جنيه للبيع، وسجل سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى نحو 17.31جنيه للشراء، و17.49 جنيه للبيع.
واستقر سعر اليورو فى بنك مصر نحو 17.32جنيه للشراء، و17.49 جنيه للبيع، فيما سجل سعر اليورو فى بنك البركة نحو 17.28 جنيه للشراء، و17.57 جنيه للبيع، وسجل سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib نحو 17.33 جنيه للشراء، و17.50 جنيه للبيع.
وسجل سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى نحو 17.36جنيه للشراء، 17.52 جنيه للبيع، وسجل سعر اليورو فى بنك الإسكندرية نحو 17.28 جنيه للشراء، و17.49 جنيه للبيع.
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