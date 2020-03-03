سعر اليورو يواصل استقراره مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 3 مارس 2020

ارتفع سعر اليورو اليوم الثلاثاء 3 مارس 2020 في البنوك المصرية مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات الصباحية اليوم، حيث سجل متوسط سعره فى البنك الأهلى المصرى 17.31جنيه للشراء، و 17.49 جنيه للبيع، ، وجاء أخر تحديث لسعر اليورو مقابل الجنيه في البنوك على النحو التالي:





سجل سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى نحو 17.31 جنيه للشراء، و 17.43 جنيه للبيع، وسجل سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى نحو 17.31جنيه للشراء، و 17.49 جنيه للبيع.





واستقر سعر اليورو فى بنك مصر نحو 17.32جنيه للشراء، و 17.49 جنيه للبيع، فيما سجل سعر اليورو فى بنك البركة نحو 17.28 جنيه للشراء، و 17.57 جنيه للبيع، وسجل سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib نحو 17.33 جنيه للشراء، و 17.50 جنيه للبيع.



