كان نفسي أغني.. آيتن عامر تكشف عن ذكرياتها في مرحلة الطفولة

استعادت الفنانة آيتن عامر ذكرياتها مع مرحلة الطفولة،وأعربت عن حبها الشديد للغناء، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



نشرت آيتن صورة لها وهي واقفة في أحد استديوهات لتسجيل الأغاني ، وعلقت على الصورة قائلة :"وأنا في المدرسة كان عندي مدرسة موسيقى اسمها مس / سمر أثرت فيا بشكل كبير علمتني العزف على كل الآلات الموسيقية و أولها كان الأوكورديون مع إنه كان أكبر مني أصلاً".



وتابعت آيتن قائلة :"كنت وقتها في تالتة ابتدائي و كنت بمشي طابور المدرسة كله،و كنت كل يوم أنا اللي بعزف النشيد الوطني و موسيقى التمارين و لما كان حد من الشباب بتوع الدرامز كان بيغيب أو بيتأخر كانت مس سمر بتمسك الأوكورديون و انا كنت بستلم الدرامز ، ده غير إني كنت بطلة حفلات المدرسة من أول فقرة الشعر الفرنساوى لحد استعراض الحب ناداني لحكيم ".



وأضافت آيتن :"حببتني فى الغنا جدًا لدرجة إن كنت فعلاً حلمي أكون مطربة و أعمل أغاني حلوة و فعلا لما كبرت و قبل ما أمثل مضيت مع شركة إنتاج أغاني و نفذت أغنيتين بس قبل ما ننزلهم كنت ابتديت تمثيل و حسّيت إني موهبتك كممثلة أكبر كتير من الغنا و الحمد لله نجحت ، بس لحد دلوقتي في حاجة جوايا مش قادرة اخبيها اكتر من كدة ( أنا نفسي أعمل أغاني حلوة ) و مش قادرة تنفذ الخطوة دي بصراحة".



يشار أن آيتن عامر يعرض لها حاليًا على قناة" cbc"مسلسل "الأخ الكبير"، والمسلسل من تأليف أحمد عبدالفتاح،إخراج إسماعيل فاروق،إنتاج سينرجي،بطولة محمد رجب، محسن منصور، دينا فؤاد، هبة مجدي، أحمد حلاوة، عمرو رجب، محمد عز، زينة منصور، حمادة بركات، إيهاب فهمي، أشرف زكي.



