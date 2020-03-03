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"القوى العاملة": الوزارة معنية بالتوظيف في القطاع الخاص فقط

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 12:01 م
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بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال ياسر الشربيني، معاون وزير القوى العاملة، إن مشكلة البطالة عالمية، وكل دولة تواجه هذه الظاهرة وفقا لإمكانياتها، موضحا أن المشروعات التي نفذتها الدولة المصرية ساهمت في استيعاب نسبة كبيرة منها.

وأشار "الشربيني"، خلال لقاء خاص ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، إلى أن الوزارة عملت على عدة محاور لحل مشكلة البطالة، منها الحفاظ على العمالة الموجودة بالفعل، حيث تم إطلاق ندوات توعية للعمال وأصحاب العمالية لتوعية كل طرف بحقوقه.

وأوضح، أن الوزارة معنية بتوفير فرص عمل في القطاع الخاص فقط، مؤكدا أن من ضمن دورهم التأكد من أن المؤسسات العملية تطبق الشروط، منوها بأن قانون العمل الجديد سيضمن للعمال الأمن الوظيفي للعاملين في القطاع الخاص.
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الكلمات المفتاحية

وظائف القوى العاملة القطاع الخاص

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