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15 مارس.. محاضرة بجامعة عين شمس عن "الدراسات البينية"
الثلاثاء 03/مارس/2020 - 11:57 ص
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آية حمروشي
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أعلن الأستاذ الدكتور أشرف مؤنس، مدير مركز بحوث الشرق الأوسط والدراسات المستقبلية بجامعة عين شمس، عقد محاضرة بعنوان "الدراسات البينية وتأثيرها على تكوين الشخصية المصرية" الأحد 15 مارس، بقاعة المؤتمرات بالمركز في تمام الساعة 11 صباحًا.
وأشار في تصريحات اليوم الثلاثاء، إلى أن الدراسات البينية تعد مطلبًا مهمًا في ظل التطور المتسارع في ميادين العلم والمعرفة والبحث العلمي، حيث انصرف كل علم من العلوم تعمقًا في تخصصاته الدقيقة محققًا اكتشافات علمية مبهرة، حققت ثورة علمية وتكنولوجية كبيرة.
وقال "مؤنس": إن هذه الكنوز المعرفية شابها التشتت وعدم وجود روابط تحقق الاستفادة التكاملية بين العلوم المختلفة، إلى جانب إغفال دور العلوم الإنسانية والاجتماعية والمعيارية في إثراء سائر مجالات المعرفة والبحث العلمي، ما جعل الدراسات البينية مطلبًا عالميًا للجامعات والمراكز البحثية، لتلبية احتياجات المجتمع وسوق العمل.
ونوه بفائدتها العظيمة للدارسين الباحثين لتكوين عقلية علمية أكثر شمولية وتكاملية.
وأكد أهمية الدراسات البينية بين العلوم المختلفة ودور العلوم الإنسانية والاجتماعية في تشكيل الشخصية المصرية على جميع الأصعدة.
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