"التكامل بين التخصصات".. أهم توصيات ندوة المناعة والحساسية بـ"طب عين شمس"

نظمت جامعة عين شمس، ندوة بعنوان الجديد في أمراض الحساسية والمناعة ونظمها قسم الأمراض الباطنة بالتعاون بين وحدة الحساسية والمناعة، وذلك من أجل الاهتمام بالتواصل بين التخصصات الطبية كالكبد والجهاز الهضمي والمناعة حتى يتم تقديم علاج متكامل للمريض، وتهدف الندوة لاتباع الطرق السليمة في علاج أمراض الحساسية عن طريق متابعة أحدث ما توصل إليه العلم في الدوريات العالمية تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، والأستاذ الدكتور أشرف عمر عميد كلية الطب.



وتناولت الندوة، علاقة أمراض المناعة بالجهاز الهضمي، وعرض لأمراض الجهاز الهضمي التي لها أسباب مناعية وطرق تشخيصها وعلاجها، تعرضت لأنواع الحساسية وطرق علاجها بالوسائل المناعية سواء حساسية الصدر أو حساسية الأنف، بجانب تدريبية لشباب الأطباء من وزارة الصحة على الجديد في طرق التشخيص والعلاج.



وأشار الدكتور ماجد محمد رفعت رئيس أقسام الباطنة، إلى أن طرق علاج أمراض الحساسية والمناعة في مصر لا تختلف كثيرا عن مثيلتها في الخارج حيث يتبع نفس النظام العلاج والتشخيصي.



وأوضح، أن هذه الندوة هي واحدة من سلسلة ندوات ينظمها قسم الباطنة في موضوعات متنوعة لتطوير مهارات الأساتذة والأطباء وتدريب أطباء وزارة الصحة في إطار البروتوكول بين الجامعة والوزارة.



وشهدت الندوة، تكريم عدد من الشخصيات بالقسم من بينهم الدكتور محمد نظمي على مجهوده المشرف في قسم الباطنة، الدكتور سامح غالي رئيس وحدة الجهاز الهضمي والكبد والدكتور طارق يوسف على التعاون الجهد المبذول بين تخصص الجهاز الهضمي وتخصص المناعة، وتم تكريم الدكتور رشا يوسف والدكتور أسامة أشرف لحصولهم على درجة الأستاذية بقسم الباطنة.