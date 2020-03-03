Advertisements
Advertisements
Advertisements

"التكامل بين التخصصات".. أهم توصيات ندوة المناعة والحساسية بـ"طب عين شمس"

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 11:56 ص
Advertisements
بوابة الفجر
آية حمروشي
Advertisements
نظمت جامعة عين شمس، ندوة بعنوان الجديد في أمراض الحساسية والمناعة ونظمها قسم الأمراض الباطنة بالتعاون بين وحدة الحساسية والمناعة، وذلك من أجل الاهتمام بالتواصل بين التخصصات الطبية كالكبد والجهاز الهضمي والمناعة حتى يتم تقديم علاج متكامل للمريض، وتهدف الندوة لاتباع الطرق السليمة في علاج أمراض الحساسية عن طريق متابعة أحدث ما توصل إليه العلم في الدوريات العالمية تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، والأستاذ الدكتور أشرف عمر عميد كلية الطب.

وتناولت الندوة، علاقة أمراض المناعة بالجهاز الهضمي، وعرض لأمراض الجهاز الهضمي التي لها أسباب مناعية وطرق تشخيصها وعلاجها، تعرضت لأنواع الحساسية وطرق علاجها بالوسائل المناعية سواء حساسية الصدر أو حساسية الأنف، بجانب تدريبية لشباب الأطباء من وزارة الصحة على الجديد في طرق التشخيص والعلاج.

وأشار الدكتور ماجد محمد رفعت رئيس أقسام الباطنة، إلى أن طرق علاج أمراض الحساسية والمناعة في مصر لا تختلف كثيرا عن مثيلتها في الخارج حيث يتبع نفس النظام العلاج والتشخيصي.

وأوضح، أن هذه الندوة هي واحدة من سلسلة ندوات ينظمها قسم الباطنة في موضوعات متنوعة لتطوير مهارات الأساتذة والأطباء وتدريب أطباء وزارة الصحة في إطار البروتوكول بين الجامعة والوزارة.

وشهدت الندوة، تكريم عدد من الشخصيات بالقسم من بينهم الدكتور محمد نظمي على مجهوده المشرف في قسم الباطنة، الدكتور سامح غالي رئيس وحدة الجهاز الهضمي والكبد والدكتور طارق يوسف على التعاون الجهد المبذول بين تخصص الجهاز الهضمي وتخصص المناعة، وتم تكريم الدكتور رشا يوسف والدكتور أسامة أشرف لحصولهم على درجة الأستاذية بقسم الباطنة.
"التكامل بين التخصصات".. أهم توصيات ندوة المناعة والحساسية بـ"طب عين شمس"
"التكامل بين التخصصات".. أهم توصيات ندوة المناعة والحساسية بـ"طب عين شمس"
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ندوة جامعة عين شمس أمراض الحساسية والمناعة

أخبار تهمك

عاجل.. ننشر حقيقة تغيير فندق الزمالك في تونس

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - أول رد فعل من الأهلى على استقالة تركي آل الشيخ

منذ حوالي 15 ساعة

توجيهات عاجلة من وزيرة الصحة بشأن الطفل "البري"

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. 200 ألف دولار جائزة لمن يكتشف علاجًا لفيروس كورونا

منذ ساعتين

عاجل.. حمدي النقاز يفجر مفاجأة بشأن الانضمام للأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. مرتضي منصور يطرد عمال نادي الزمالك (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

"التعليم" توضح حقيقة إخلاء المدارس بسبب "كورونا" (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

نجم الزمالك السابق يثير الجدل بشأن انتقاله للأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

بعد خسارة الكلاسيكو.. ظهور أول أزمة بين لاعبي برشلونة والجهاز الفني

منذ أقل من ساعتين

أقوى تصريح لوزير الخارجية بشأن سد النهضة وقرار إثيوبيا الأخير

منذ حوالي 4 ساعات

تطورات جديدة حول لحاق محمد صلاح للمنتخب الأولمبي بطوكيو 2020

منذ ساعة و 22 دقيقة

ميسي ينقلب على كيكي سيتين

منذ أقل من ساعتين

"تعليم أكتوبر" تكشف لـ"الفجر" عن حقيقة انتشار "كورونا" بالمدارس

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل .. صدمة جديدة لكهربا

منذ حوالي 10 ساعة

بيريز يمنح نجم ريال مدريد هدية ثمينة

منذ ساعتين و 20 دقيقة

بسبب كورونا.. تأجيل مواجهة "شباب" يوفنتوس وريال مدريد

منذ أقل من ساعتين
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
11:14 ص

تطورات جديدة حول لحاق محمد صلاح للمنتخب الأولمبي بطوكيو 2020

"التعليم" توضح حقيقة إخلاء المدارس بسبب "كورونا" (فيديو)

06:51 ص

بيريز يمنح نجم ريال مدريد هدية ثمينة

10:16 ص

بسبب كورونا.. تأجيل مواجهة "شباب" يوفنتوس وريال مدريد

10:44 ص

عاجل.. حمدي النقاز يفجر مفاجأة بشأن الانضمام للأهلي

10:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ما لم ينشر فى حياة مبارك

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات خمسة نجوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مبارك.. أيام الحظ والنصر.. والرحيل

DMCA.com Protection Status