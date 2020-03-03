تضامنًا ضد كورونا.. علم الصين على معالم مصر الأثرية

علم الصين.. ظهر كورونا في منتصف ديسمبر 2019 بمدينة ووهان وسط الصين، وحددت مجموعة من الأشخاص المُصابين بالتهابٍ رئوي (ذات الرئة) مجهول السبب، وارتبطت بالأفراد الذين يعملون في سوق هوانان للمأكولات البحرية والذي تُباع فيه أيضًا الحيونات الحية.





علم الصين وكورونا





وعزل علماءٌ صينيون بعد ذلك فيروس "كورونا جديد"، وأطلق عليه اسم "19 nCoV ‏"، ولكن لم يثبت أنه بنفس حدة أو قدرة القتل لدى فيروس سارس، إلا أنه ارتفع في منتصف يناير 2020.





انتشار كورونا





وانتشر كورونا في بلدان كثيرة بأوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا والمحيط الهادئ وتتراوح فترة الحضانة ما بين يومين و 14 يومًا، تشمل الأعراض الحمى والسعال وصعوبة التنفس، وتؤدي إلى الوفاة.





عدد المتوفيين





وتخطى عدد المتوفيين بسبب "كورونا" 3000 على مستوى العالم، وهو ما يسبب ذعر عالمي، لتلجأ كافة الدول إلى الاستعداد لوصول هذا المرض اللعين عبر أراضيها.





علم الصين على معالم مصر





وتضامنت مصر مع جمهورية الصين، حيث أضاءت معالمها السياحية أول أمس الأحد، بألوان العلم الصيني في لمحة إنسانية تؤكد دور مصر الريادي.





معالم مصر يكسوها علم الصين





وكسا علم الصين قلعة صلاح الدين اليوبي وواجهة معابد الكرنك بالأقصر ومعبد فيلة بأسوان، لتدل على أواصر الترابط بين الشعب المصري والصيني.



