Advertisements
Advertisements
Advertisements

تضامنًا ضد كورونا.. علم الصين على معالم مصر الأثرية

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 11:52 ص
Advertisements
علم الصين
علم الصين
Advertisements
علم الصين.. ظهر كورونا في منتصف ديسمبر 2019 بمدينة ووهان وسط الصين، وحددت مجموعة من الأشخاص المُصابين بالتهابٍ رئوي (ذات الرئة) مجهول السبب، وارتبطت بالأفراد الذين يعملون في سوق هوانان للمأكولات البحرية والذي تُباع فيه أيضًا الحيونات الحية.

علم الصين وكورونا

وعزل علماءٌ صينيون بعد ذلك فيروس "كورونا جديد"، وأطلق عليه اسم "19 nCoV ‏"، ولكن لم يثبت أنه بنفس حدة أو قدرة القتل لدى فيروس سارس، إلا أنه ارتفع في منتصف يناير 2020.

انتشار كورونا

وانتشر كورونا في بلدان كثيرة بأوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا والمحيط الهادئ وتتراوح فترة الحضانة ما بين يومين و 14 يومًا، تشمل الأعراض الحمى والسعال وصعوبة التنفس، وتؤدي إلى الوفاة.  

عدد المتوفيين

وتخطى عدد المتوفيين بسبب "كورونا" 3000 على مستوى العالم، وهو ما يسبب ذعر عالمي، لتلجأ كافة الدول إلى الاستعداد لوصول هذا المرض اللعين عبر أراضيها.

علم الصين على معالم مصر

وتضامنت مصر مع جمهورية الصين، حيث أضاءت معالمها السياحية أول أمس الأحد، بألوان العلم الصيني في لمحة إنسانية تؤكد دور مصر الريادي.

معالم مصر يكسوها علم الصين

وكسا علم الصين قلعة صلاح الدين اليوبي وواجهة معابد الكرنك بالأقصر ومعبد فيلة بأسوان، لتدل على أواصر الترابط بين الشعب المصري والصيني.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

علم الصين على معالم مصر الأثرية علم الصين المعالم الأثرية في مصر

أخبار تهمك

نجم الزمالك السابق يثير الجدل بشأن انتقاله للأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

بيريز يمنح نجم ريال مدريد هدية ثمينة

منذ ساعتين و 25 دقيقة

تطورات جديدة حول لحاق محمد صلاح للمنتخب الأولمبي بطوكيو 2020

منذ ساعة و 27 دقيقة

عاجل .. صدمة جديدة لكهربا

منذ حوالي 10 ساعة

بعد خسارة الكلاسيكو.. ظهور أول أزمة بين لاعبي برشلونة والجهاز الفني

منذ أقل من ساعتين

أقوى تصريح لوزير الخارجية بشأن سد النهضة وقرار إثيوبيا الأخير

منذ حوالي 4 ساعات

"التعليم" توضح حقيقة إخلاء المدارس بسبب "كورونا" (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. مرتضي منصور يطرد عمال نادي الزمالك (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل - أول رد فعل من الأهلى على استقالة تركي آل الشيخ

منذ حوالي 15 ساعة

"تعليم أكتوبر" تكشف لـ"الفجر" عن حقيقة انتشار "كورونا" بالمدارس

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. حمدي النقاز يفجر مفاجأة بشأن الانضمام للأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. ننشر حقيقة تغيير فندق الزمالك في تونس

منذ حوالي 6 ساعات

ميسي ينقلب على كيكي سيتين

منذ ساعتين

عاجل.. 200 ألف دولار جائزة لمن يكتشف علاجًا لفيروس كورونا

منذ ساعتين و 8 دقيقة

توجيهات عاجلة من وزيرة الصحة بشأن الطفل "البري"

منذ حوالي 9 ساعات

بسبب كورونا.. تأجيل مواجهة "شباب" يوفنتوس وريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

بعد تحذيرات عالمية من "فيروس" غامض.. كل ما تريد معرفته عن مرض "الكورونا"

دراسة تكشف: فيروس "كورونا" القاتل انتقل من الثعابين إلى البشر في ووهان

الصحة الفرنسية تعلن تسجيل أول إصابتين بفيروس "كورونا"

فيروس كورونا.. تعرف على أسبابه وطرق تطوره ومدى خطورته على الاقتصاد العالمي

فيروس كورونا.. حساء الوطواط سبب انتشاره في الصين!

مسؤول: الصين لديها الوسائل والموارد اللازمة لمكافحة فيروس كورونا الجديد

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
11:14 ص

تطورات جديدة حول لحاق محمد صلاح للمنتخب الأولمبي بطوكيو 2020

"التعليم" توضح حقيقة إخلاء المدارس بسبب "كورونا" (فيديو)

06:51 ص

بيريز يمنح نجم ريال مدريد هدية ثمينة

10:16 ص

عاجل.. حمدي النقاز يفجر مفاجأة بشأن الانضمام للأهلي

10:31 م

بسبب كورونا.. تأجيل مواجهة "شباب" يوفنتوس وريال مدريد

10:44 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ما لم ينشر فى حياة مبارك

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات خمسة نجوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مبارك.. أيام الحظ والنصر.. والرحيل

DMCA.com Protection Status