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الكشف عن سقطة جديدة لكيكي سيتين في الكلاسيكو

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 12:24 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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غامر كيكي سيتين مدرب برشلونة في مباراة الكلاسيكو ضد ريال مدريد التي انتهت بهزيمته بهدفين نظيفين على ملعب سانتياجو برنابيو في الجولة 26 من الدوري الإسباني.

ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن كيكي سيتين غامر بجوردي ألبا ظهير أيسر الفريق بالدفع به أمام ريال مدريد وهو غير جاهز بالشكل الكافي.

وأشارت إلى أن ألبا عاد من الإصابة وشارك في مرانين جماعيين فقط قبل المباراة وفوجيء بمشاركته في الـ90 دقيقة كاملة رغم أنه بدا عليه عدم الجاهزية.

ولم يظهر ألبا في لقاء الكلاسيكو بمستواه المعهود مع البارسا، وبدا متأثرا بابتعاده عن المباريات في الفترة السابقة.

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الكلمات المفتاحية

نادي برشلونة كيكي سيتين ريال مدريد برشلونة الكلاسيكو

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